Subaru’s toekomstplannen lekken uit

Door een gelekte foto op het internet is er meer duidelijk geworden over de toekomstplannen van Subaru. Naast verschillende bijwerksessies van bestaande modellen springt een ander model er tussenuit: we moeten met z’n allen nog even geduld hebben op de eerste EV van het merk.

Website Carscoops deelt een wat vage foto waarop de planning van Subaru te zien is. Het eerste model dat vanaf nu op de productieagenda staat is de onlangs vernieuwde Subaru Crosstrek: de Amerikaanse versie van ‘onze’ XV. Daar valt dus weinig nieuws uit te halen, maar de tijdlijn strekt zich gelukkig veel verder uit, waardoor duidelijk wordt wat Subaru allemaal van plan is tot 2023.

Voor 2021 staan vier verschillende nieuwe modellen op de planning, beginnend bij een ‘Wilderness’-versie van de Forester en Outback. Dit beloven waarschijnlijk opgeruigde versies van beide Subaru's te worden. Ook een reguliere Forester staat in de tijdlijn voor volgend voorjaar, maar daar verwachten we geen grote wijzigingen voor gezien zijn jonge leeftijd. Wat wel leuk is: er staat ook een nieuwe BRZ voor in de eerste helft van 2021 voorspeld. De sportcoupé ging pasgeleden uit productie, maar krijgt nu zo blijkt toch een opvolger. Ook het laatste nieuwe model voor 2021 is er een met een sportief randje, want een nieuwe WRX STi wordt dan het toneel opgestuurd. Daarvan hebben we al een studiemodel van gezien die goed was voor 400 pk! Dat belooft dus veel goeds.

Wellicht relevanter voor ons is de eerste nieuweling die in 2022 geproduceerd moet worden. Subaru start dan namelijk met de bouw van zijn eerste elektrische auto! Veel wordt er verder niet bekendgemaakt, op de planning heet de auto ook enkel 'Subaru EV'. Een ander studiemodel liet zien dat we ons waarschijnlijk moeten instellen op de komst van een elektrische SUV. In 2022 kunnen we verder onze borst natmaken voor facelifts van de Outback en Legacy; een jaar later volgen updates voor de Impreza en Crosstrek. Van die laatstgenoemde volgt vervolgens ook een 'Wilderness'-variant.