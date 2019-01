Subaru’s productiestop zonder gevolgen voor Nederland

Subaru heeft in zijn Japanse fabriek de gehele productielijn stilgelegd. Een probleem in de elektronische stuurbekrachtiging is de grote boosdoener. Volgens de Nederlandse importeur heeft de Japanse ‘shutdown’ geen gevolgen voor de Nederlandse markt.

Door een - zoals Subaru zelf zegt - eventueel probleem in de elektronische stuurbekrachtiging kan de auto zwaarder sturen dan normaal. Een waarschuwingslampje in het instrumentarium zal vervolgens gaan knipperen om het probleem aan te kaarten. Volgens Subaru zijn er tot op heden geen ongelukken gebeurd, maar uit voorzorg heeft het merk de gehele productielijn stilgelegd. Over een eventuele terugroepactie wordt nog nagedacht. De getroffen auto’s zijn tussen eind december en 16 januari geproduceerd. Meevallertje voor Subaru is de winterstop van 29 december tot 6 januari waartussen geen auto’s zijn geproduceerd. Toch zou het bij elkaar om ongeveer 10.000 auto’s gaan die ondertussen met het mogelijk defecte onderdeel zijn geleverd.

Op de Japanse productielijn in de Gunma fabriek rollen de Forester, Impreza en XV van de band. In alle drie de modellen werd het defecte onderdeel gemonteerd. Een belletje met de Nederlandse importeur leert ons dat de Nederlandse klant zich geen zorgen hoeft te maken. Het zou enkel om auto’s gaan die niet buiten de Japanse landgrenzen zijn gekomen. Hoe de fout de fabriek is binnengeslopen wordt nog onderzocht. Aangepaste onderdelen zijn op moment van schrijven onderweg naar de Japanse fabriek. Tot in ieder geval maandag liggen de productiebanden nog stil.