Subaru's grootste SUV vernieuwd

Bij Subaru waait sinds kort een behoorlijke wind der vernieuwing. In korte tijd presenteerde het merk diverse nieuwe of vernieuwde modellen en ditmaal is het de grootste SUV van het merk die van de snijtafel is teruggekeerd. Dit is de vernieuwde Subaru Ascent.

In nog geen jaar tijd presenteerde Subaru met de Solterra een volledig elektrische SUV en tilde het niet alleen een nieuwe WRX en BRZ, maar ook gefacelifte versies van de Forester, Outback en Legacy op het podium. De Impreza en XV werden eerder al opgefrist en dat betekent dat er nog één ook buiten Japan geleverde Subaru wacht op vernieuwing: de Ascent. De Ascent werd in 2017 gepresenteerd als grote broer van de Forester en het is die spiritueel opvolger van de Tribeca die nu ook een facelift ondergaat.

Net als de Legacy en Outback eerder krijgt ook de Ascent een vrijwel geheel nieuw smoelwerk aangemeten. De zeven- of achtzits SUV krijgt nieuwe koplampen met uitlopers aan de onderzijde en een grote horizontale strip die de grille doorklieft en doorloopt in de 'haakvorm' van de koplampen. Lager aan de voorkant zit een volledig nieuwe voorbumper. Ook de achterzijde van de Ascent gaat behoorlijk op de schop. Voor een facelift zelfs redelijk ingrijpend. Subaru geeft de Ascent namelijk nieuwe achterlichten, al heeft het merk uit kostentechnische redenen - het is immers 'slechts' een facelift - niet de vorm van de units veranderd die naast de achterklep zitten. Het deel van de units ín de achterklep is net als de koplampen voorzien van een C-vorm. De strip die voorheen precies tussen de achterlichten paste, loopt nu door in de C-vorm. Subaru vervangt direct maar de volledige achterklep van de Ascent en voegt een opwaarts lopend deel toe tussen het Subaru-logo en de achterruit.

Ook in het interieur voegt Subaru wijzigingen door. Vrijwel de hele middenconsole is aangepast. Net als de Legacy en Outback krijgt de Ascent een groot verticaal georiënteerd display waarin niet alleen het infotainmentsysteem, maar ook de bediening van zaken als de klimaatregeling is opgenomen. Aan weerszijden van het scherm zitten nog draaiknoppen voor het audiosysteem en fysieke toetsen voor de voor- en achterruitverwarming en de temperatuurselectie.

De Ascent profiteert verder van een uitgebreider pakket EyeSight-assistentiesystemen en voortaan zijn de bestuurder en bijrijder achterin duidelijker te horen doordat een nieuw Cabin Connect geheten systeem de stemmen achterin over de speakers laat klinken. Dit systeem is optioneel voor de rijker uitgeruste uitvoeringen met een uitgebreid audiosysteem van Harman Kardon. Aan de motorenlijst wordt niet gerommeld en dat betekent dat de Ascent opnieuw alleen leverbaar is met een 260 pk sterke 2.4 boxermotor met CVT-transmissie. In Europa levert Subaru de Ascent niet. In de Verenigde Staten blijven de verkopen van de Ascent wel sterk achter bij die van concurrenten. In 2021 gingen er 67.623 exemplaren van over de toonbank, een jaar eerder waren dat er 67.623. De Toyota Highlander (264.000 stuks) en Honda Pilot (2021: 143.000 stuks) deden het stukken beter.