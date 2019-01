Subaru WRX STi S209 breekt los

In Nederland behoort de Subaru WRX helaas tot het verleden, maar in onder andere het thuisland van die sportsedan én in de Verenigde Staten is de auto nog in leven. Tijdens de North American International Auto Show in Detroit heeft Subaru het doek getrokken van een overtreffende trap van de WRX: de WRX STi S209.

De WRX STi S209 heeft de bekende 2,5-liter grote geblazen viercilinder in de neus, al is er aan het vermogen gesleuteld. De boxermotor levert in de S209 namelijk geen 300 pk, maar volgens een schatting van Subaru 345 pk. Dat extra vermogen is afkomstig van een HKS-turbo met een hogere druk dan het standaardexemplaar. Subaru's STI-afdeling heeft onder andere de zuigers aangepast en de auto maakt kennis met krachtigere injectoren én een krachtigere brandstofpomp. Daarnaast monteert STI een nieuw uitlaatsysteem dat niet alleen minder interne weerstand heeft, maar ook nog eens lichter is dan het exemplaar dat de basis-WRX'en meekrijgen. Schakelen gaat in alle gevallen met een handgeschakelde zesbak. Uiteraard is de S209 vierwielaangedreven.

Vanbuiten is de S209 onder andere te herkennen aan zijn aangepaste spoilerwerk. Zo is de auto 4,3 centimeter breder dan de reguliere WRX'en en is de spoorbreedte zowel voor als achter met 1,5 centimeter toegenomen. Daarbij ligt de Subaru dichter tegen het asfalt en moet hij dankzij stijvere veren en een dikkere stabilisatorstang achter beter de hoek om gaan. Brembro-remmerij moet de auto weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. Er komen "[...] zo'n 200 exemplaren" naar de Verenigde Staten. Naar Nederland komt hij helaas niet.