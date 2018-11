Subaru WRX STI in krachtigste vorm ooit

De WRX STI is een bloedverwant van de legendarische Imprezas WRX STI, rallybeesten voor de openbare weg die al jaren een bijzonder plekje opeisen in autoland. De huidige generatie loopt op zijn laatste benen Subaru is al enige tijd bezig met het uitzwaaien van de sportsedan. Het merk presenteert nu deze Diamond Edition, een tot 30 stuks gelimiteerde versie van de auto die de boeken in gaat als de krachtigste WRX STI ooit.

De geblazen 2,5-liter grote viercilinder boxermotor is namelijk niet 300 pk sterk zoals de basisversie dat is, maar schopt het tot liefst 359 pk. Subaru heeft het motormanagementsysteem herschreven en monteert een aangepast uitlaatsysteem. De sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h neemt nu slechts 5 tellen in beslag. De topsnelheid blijft met 255 km/h gelijk. Subaru monteert stevigere motorsteunen en de spoorbreedte van de auto is vergroot met 2 centimeter en de auto is voorzien van een een bodykit met een fluoriderend kleurtje.