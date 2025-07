Subaru Uncharted: nieuwe elektrische cross-over voor Europa

Lang had Subaru geen enkele elektrische auto in het gamma. Binnenkort heeft het er drie! Het kondigt namelijk de komst aan van een nieuwe EV met een lekker avontuurlijke naam: Uncharted.

De Solterra was de eerste volledig elektrische Subaru, maar zeker niet de laatste. De in de Verenigde Staten inmiddels grondig gefacelifte Subaru Solterra - een zustermodel van de tevens vernieuwde Toyota bZ4X - kreeg onlangs de aanzienlijk ruimere en dus ook grotere Subaru Trailseeker naast zich. Ook de Trailseeker heeft een Toyota-broertje: de bZ4X Touring. Gaat Subaru dan alleen maar groter? Zeker niet. Wacht maar tot de Subaru Uncharted er is.

De Subaru Uncharted wordt namelijk een 'volledig nieuwe compacte elektrische cross-over SUV'. Een maatje kleiner dus dan de Solterra. Subaru noemt de Uncharted nadrukkelijk een wereldauto en dus durven we wel te stellen dat dat één van de drie nieuwe EV's is die Subaru onlangs voor Europa aankondigde. Daar zit de Trailseeker misschien ook wel tussen.

Aangezien de Solterra en Trailseeker direct daaraan verwante zustermodellen van Toyota heeft, is het totaal niet verrassend ondenkbaar dat ook de Subaru Uncharted verwant is aan een Toyota. Op een teaserafbeelding is de Subaru Uncharted al te zien, zij in het in het klein. Als we op de auto inzoomen, wordt één ding duidelijk: de Subaru Uncharted wordt een zustermodel van de Toyota C-HR+! Medio deze maand wordt de Uncharted gepresenteerd.