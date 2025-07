Subaru Uncharted: nieuwe cross-over komt ons bekend voor

Subaru trekt in de Verenigde Staten het doek van een geheel nieuwe elektrische cross-over; de Subaru Uncharted. In feite kennen we die al een tijdje, maar dan met een Toyota-badge.

Subaru en Toyota bewandelen grotendeels hand in hand het EV-pad en dat blijkt ook nu weer. Dit is de Subaru Uncharted en die komt je misschien meteen al wel bekend voor. Dat kan kloppen, want in wezen is dit Subaru's versie van de eerder dit jaar al onthulde Toyota C-HR+. Dat de Uncharted daaraan verwant is, is eigenlijk niet te missen. Toch heeft Subaru best nog wat werk gemaakt van een meer eigen uitstraling.

De Subaru Uncharted heeft om te beginnen vooraan een heel andere bumper, andere koplampen (die weliswaar op de hoeken dezelfde vorm hebben als die van de Toyota) en tussen de koplampen zit een totaal ander 'grilletje'. Langs de flanken is het C-HR+ dat de klok slaat, maar aan de achterkant heeft men ook weer werk gemaakt van een eigen gezicht. Ook hier zien we een andere bumper dan op de Toyota én de achterlichten zijn twee losse units in plaats van een over de hele breedte op één hoogte doorlopend geheel. De achterklep komt een stukje omhoog tussen de achterlichten, waar er bij de Toyota één scherpe vouw over de hele breedte loopt. Bovendien heeft Subaru de merknaam uitgeschreven, terwijl er bij Toyota een subtiel logo tussen de achterlichten zit.

Ruwer randje, bekende techniek

In het interieur is het allemaal wat meer bij het bekende gebleven. Uiteraard zie je aan het stuurwiel nog wel dat je met een Subaru te maken hebt in plaats van de Toyota. Niet alleen aan het logo dat erop zit, want de Subaru Uncharted heeft ook een meer hoekig stuurwiel, waar de C-HR+ een traditioneel rond exemplaar heeft. Al met al lijkt het Subaru aardig gelukt om de Uncharted een iets ruwer uiterlijk te geven dan zijn Toyota-voorbeeld.

Het zal je niet verbazen dat er op technisch niets nieuws onder de zon is. De Subaru Uncharted heeft ook een 77-kWh accu (bruto) en er is een 224 pk sterke voorwielaangedreven versie of een AWD met 343 pk. Voor de FWD geeft Subaru het grootste rijbereik op, van naar schatting 483 km. Let wel; dat is geen WLTP-waarde. Toyota geeft voor de C-HR+ zo'n 600 km rijbereik op. Reken maar dat de inschatting van Subaru dichter bij de realiteit zit. De EPA-norm in de VS is over het algemeen ook wat scherper. Bijladen van 10 tot 80 procent neemt met het laadvermogen tot 150 kW zo'n 30 minuten in beslag.

Mogelijk ook voor ons

De Subaru Uncharted is vooralsnog niet gepresenteerd voor de Europese markt, maar het zou zomaar kunnen dat hij ook deze kant op komt. Subaru noemt de Uncharted een wereldauto en we gaan er alvast voorzichtig van uit dat het één van de reeds voor ons aangekondigde EV's is. In de VS zijn ze in elk geval begin volgend jaar al aan de beurt met de Uncharted.