Subaru teast WRX STi S209

Achter dat ‘S209’ gaat een WRX schuil die hoogstwaarschijnlijk nog sportiever is aangekleed en nog sneller is dan de 300 pk sterke reguliere WRX STi. Subaru zelf belooft dat overigens nog niet en houdt het bij de bovenstaande foto, maar de typenaam van deze auto zegt al veel.

De ‘S20*-serie’ gaat namelijk terug tot 2000, toen de S201 verscheen met meer vermogen en een heleboel sportieve opsmuk. De laatste auto uit de reeks is de S208, die in 2017 op de tokyo Motor Show werd gepresenteerd. In alle gevallen ging het om snellere WRX’en die in een oplage van hooguit enkele honderden exemplaren werden gebouwd.

Er is geen reden om te denken dat dat bij de S209 anders zal zijn. Wel is het opmerkelijk dat de auto in de VS wordt gepresenteerd, want tot nu toe waren de modellen uit deze bijzondere reeks voorbehouden aan de Japanse markt.

De S209 wordt op 14 januari onthuld. Hoewel de WRX niet meer de naam ‘Impreza’ draagt, is de auto nog wel op dat model gebaseerd. De huidige WRX is echter nog een afstammeling van de ‘oude’ Impreza en stamt uit 2014. Subaru presenteert geregeld een ‘special edition’ van het model om de aandacht vast te houden totdat over enige tijd een geheel nieuw exemplaar verschijnt.