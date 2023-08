Subaru scherpt doelen aan: meer EV's in aantocht

Subaru heeft momenteel één elektrisch model, de Solterra. Eind 2026 moeten er drie bij gekomen zijn, zo kondigden de Japanners afgelopen voorjaar aan. Nu kijkt men nog wat verder in de toekomst. Subaru maakt bekend dat er tegen het einde van 2028 nog eens vier elektrische modellen aan het aanbod zijn toegevoegd. Over ruim vijf jaar heeft Subaru dus als het goed is acht verschillende volledig elektrische modellen in de showroom staan. Wat voor auto's het worden, blijft nog een mysterie. Waarschijnlijk zal een deel ervan bij Toyota vandaan komen, al zegt Subaru ook met enkele 'meer eigen elektrische modellen' te willen komen. De EV's (waaronder de Solterra) die er eind 2026 zijn, zijn in elk geval allemaal SUV's.

Alleen elektrisch en hybride in 2030

Subaru breidt niet alleen het geplande aanbod uit, maar scherpt ook de verkoopdoelstellingen aan. Voorheen was het doel nog dat in 2030 volledig elektrische en hybride auto's van het merk goed zouden zijn voor 40 procent van de verkopen. Nu wil Subaru dat in dat jaar enkel volledig elektrische auto's al goed zijn voor de helft van de verkopen. Dat zou dan gaan om 600.000 auto's op jaarbasis. De rest van de aantallen komen dan van hybride auto's. Waar in de eerdere doelen dus nog 60 procent van de verkopen in 2030 zouden komen van auto's zonder elektrificatie, zijn die er in de nieuwe plannen überhaupt al niet eens meer bij in 2030. Een flinke koerswijziging.

Vanaf 2025 wil Subaru zelf volledig elektrische auto's gaan bouwen in thuisland Japan. Op jaarbasis gaat het dan om 200.000 stuks. Omstreeks 2027 komt er nog een productielijn bij met eenzelfde productiecapaciteit en start Subaru ook in de Verenigde Staten met de productie van volledig elektrische auto's. Ergens in 2025 of 2026 presenteert Subaru ook nog een nieuwe generatie hybride auto's.

Eerder deze week kondigde Subaru al aan dat het met Panasonic om tafel zit voor een accudeal. Dat bedrijf zou Subaru een nieuwe generatie cilindrische lithium-ionaccu's gaan leveren. Ook Toyota heeft al een vergaande samenwerking met Panasonic op dit gebied.