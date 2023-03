Subaru registreert STe-label

In de database van het German Patent and Trade Mark Office heeft Motor1 een interessant nieuw handelsmerk van Subaru opgedoken. De Duitse tak van Subaru heeft in Duitsland namelijk de aanduiding STe geregistreerd. Wat dat precies is? Dat is nog even onduidelijk, maar het zou zomaar een label kunnen zijn dat Subaru toe zal passen op sportievere versies van geëlektrificeerde modellen. De letters S en T staan net als in STI vast gewoon weer voor Subaru Tecnica. De I die in STI oor International staat is in het nieuwe label vervangen voor een 'e' die naar alle waarschijnlijkheid verwijst naar iets als 'electrified' of 'electric'.

Het is nog even de vraag of STe een label wordt voor (mild) hybride Subaru's met extra pit, of dat het om een label gaat dat voor sportieve en volledig elektrische modellen van het merk is bestemd. Denk bijvoorbeeld aan een sportversie van de elektrische Subaru Solterra. We zijn in afwachting van een reactie van Subaru.