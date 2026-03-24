Subaru presenteert binnenkort zijn grootste en sterkste EV

Subaru is aardig aan het uitbreiden op elektrisch gebied. Na de Solterra, e-Outback en Uncharted zit er nu weer een EV in het vat. Dat zou zomaar eens een elektrisch equivalent van de Forester kunnen worden.

Zo heb je geen enkele elektrische Subaru en zo heb je er drie. De afgelopen tijd is het hard gegaan bij het Japanse merk. Het begon met de tot Solterra omgetoverde Toyota bZ4X en daarna volgden de grotere broer daarvan, de e-Outback, en Subaru's equivalent van de Toyota C-HR+; de Uncharted. Op zeer korte termijn verschijnt de volgende elektrische Subaru. Dat is een nog naamloze SUV waarvan Subaru nu een teaserfoto de wereld in stuurt.

Op 1 april, geen geintje, wordt deze nieuwe Subaru onthuld en de Japanners beloven alvast dat het een 420 pk sterke EV is. Uiteraard heeft ook deze vierwielaandrijving. Het wordt een EV die geschikt is voor 'familieavonturen' en dat suggereert natuurlijk dat het een flinke jongen is. Waarschijnlijk is het zelfs een zevenzitter. Al met al zetten we in op een elektrische tegenhanger van de Forester. Het is nog even spannend of dat ook in de naam van het nieuwe model naar voren komt.

De kans is groot dat het hier gaat om een Subaru-neef van de reeds gepresenteerde Toyota Highlander BEV. Die is er ook als zevenzitter en heeft een 77 kWh of 95,8 kWh grote accu, goed voor respectievelijk 462 km en 512 km rijbereik volgens fabrieksopgave én is er ook met vierwielaandrijving. De Toyota is er echter met hooguit 343 pk vermogen, dus krijgt de Subaru wat dat betreft voorlopig een streepje voor. 1 april weten we het zeker.