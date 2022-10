Subaru Outback - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Outback is de laatste in Nederland leverbare Subaru zonder geëlektrificeerde aandrijflijn. Door de gemiddelde CO2-uitstoot als gevolg daarvan, kost de opgehoogde stationwagen in Nederland ruim €60.000, waarvan €22.685 in de vorm van bpm rechtstreeks naar de staatskas gaat. Of je na die ruimhartige afdracht nog geld dient te reserveren voor een redelijke aankleding? Dat zoeken we deze week uit.

Subaru Outback 2.5i Comfort, €60.995

Subaru levert de huidige Outback in Nederland pas sinds het voorjaar van 2021, al is het model al ouder: in 2019 begonnen de leveringen elders op de wereld. In april van dit jaar presenteerde het merk een facelift, maar ook die komt pas later naar Nederland. Ben je meer gecharmeerd van de pre-facelift uitvoering, dan kun je nu nog je slag slaan.

Daarbij heb je de keuze uit een Comfort-, Field- of Premium-uitvoering, waarvan de eerste de instapper is. De Subaru Outback is in Nederland altijd uitgerust met een atmosferische 2,5-liter viercilinder boxermotor. Die krachtbron stuurt 169 pk en 252 Nm koppel via een cvt-automaat naar - uiteraard - alle vier de wielen. Daarmee mag de Outback tot maximaal 2.000 kg trekken, al dien je voor een afneembare trekhaak à €1.352 de optielijst aan te doen.

Wil je ook op het dak van de auto extra bagage meenemen, dan is er goed nieuws: dakdragers behoren tot de standaarduitrusting. Aan de buitenkant van een Outback-zonder-opties zien we verder 18-inch lichtmetalen wielen, adaptieve ledkoplampen, led-achterlichten, elektrisch verstelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels, instapverlichting, privacy glass, een achteruitrijcamera en zilverkleurige quasi-bumperbescherming. Naar wens levert Subaru de Outback met daadwerkelijke bescherming van metaal op de achterbumper, al kost dat wel €167 extra. Voor nog eens €393 brengt de fabrikant ook extra bescherming aan onder de dorpels.

Zitcomfort

Stappen we - keyless - in de goedkoopste Outback, dan nemen we plaats op met stof beklede en elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen. Ben je een outdoor-type, dan wil je wellicht doorsparen voor een Field-uitvoering (vanaf €63.495). Die is namelijk uitgerust met waterafstotende stoelbekleding en een ruiger uiterlijk met meer zwarte elementen. In de instapper komen ook de achterpassagiers niets te kort: de standaard airconditioning verdeelt de cabine in twee zones en de achterbank is - overigens evenals het multifunctionele stuurwiel - altijd verwarmbaar.

Wat infotainment en rij-assistentiesystemen betreft zit een Outback ook altijd goed in de spullen. Het Starlink-infotainment systeem met een 11,6-inch groot scherm is standaard voorzien van bluetooth, Apple Carplay, Android Auto en DAB+-radio (zes luidsprekers). Een belangrijk deel van de vele standaard rij-assistentie- en veiligheidssystemen wordt mogelijk gemaakt door Subaru's EyeSight-systeem, dat met meerdere camera's en radar achter de voorruit werkt. Het faciliteert onder meer lane assist, adaptieve cruisecontrol en 'autonomous emergency steering': een systeem dat ervoor zorgt dat de auto zelf om een obstakel heen stuurt als een noodstop niet meer tot de mogelijkheden behoort.

Wat ontbreekt er nog?

Op het lijstje met standaarduitrusting missen we onder meer een elektrische achterklep, leren bekleding en een schuif-/kanteldak. Op de duurste Premium-uitvoering (vanaf €67.995) zijn die allemaal standaard, evenals wat betrekkelijk kleine uiterlijke details waarmee die zich van een Comfort onderscheidt. De Premium laat met audio van Harman/Kardon, een geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel en Nappaleer in een kleur naar keuze sowieso weinig te wensen over. Al is de instapper wat ons betreft al behoorlijk rijk uitgerust. Was het bpm-bedrag niet zo hoog, dan was dat in verhouding tot de prijs al helemaal het geval.