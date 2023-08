Subaru Levorg Layback: succesvolle Outbacks achterna

Zo klein als Subaru in Nederland is, zo groot is het in de Verenigde Staten. Maandelijks verkoopt Subaru er zo'n 50.000 auto's. Dat is grofweg hetzelfde aantal als Subaru in het eerste halfjaar in zijn thuisland heeft verkocht. De Japanners zijn klaar voor een toekomst vol EV's, maar vergeten ook niet het huidige aanbod uit te breiden. De in Nederland niet leverbare huidige Levorg krijgt een nieuw zustermodel dat Levorg Layback gaat heten. Dat lijkt een Outback-achtige variant te worden die elders in de wereld als WRX 'Wagon' zijn leven leidt.

De eerste generatie Subaru Levorg werd tussen 2015 en 2019 ook in Nederland verkocht, maar de actuele tweede serie is in ons land niet te koop. Hoewel hij in Japan gewoon weer Levorg heet, gaat de auto in Australië als WRX Sportswagon, in Nieuw-Zeeland als WRX GT en elders in de wereld als WRX Wagon door het leven. Waar je de vorige Levorg min of meer moest zien als een Impreza stationwagon, is de Levorg in feite een stationwagon op basis van de huidige WRX, al heeft hij lang niet altijd de krachtbron van die sportieve sedan. Subaru geeft nu teasers vrij van wat het de Levorg Layback noemt, een Levorg-derivaat waarmee Subaru een avontuurlijker pad kiest.

Op de teasers zien we stukjes Levorg die net even anders zijn. Zo zien we onder meer wielkasten met kunststof randen, maar ook een compleet herzien front met een veel bredere grille en erin een horizontaal element dat doorloopt tot in de koplampen. Zelfs de motorkap en de voorschermen zijn anders van vorm. Subaru noemt de Levorg een 'nieuwe unieke SUV voor de Japanse markt'. Gaat het hier om een stevig gefacelifte Levorg die direct een Outback-achtig sausje over zich uitgestort krijgt, of om daadwerkelijk een nieuw model? We mikken op een combinatie van beide. We verwachten dat de Levorg Layback een met cross-over-elementen overladen Levorg is, die Subaru als separaat model in de markt zet.