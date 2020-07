Subaru Levorg in productietrim

De Tokyo Motor Show was in 2019 het podium waarop Subaru de Levorg Prototype presenteerde. Die destijds nagenoeg productierijp ogende auto liet goed zien wat Subaru met de tweede generatie Levorg van plan was. Ook begin dit jaar trok Subaru een 'Levorg Prototype' uit de kast, al betrof het in januari een met STI Sport-opsmuk aangeklede variant. Inmiddels is het eind juli en heeft Subaru de daadwerkelijk nieuwe Levorg zoals hij op termijn bij de dealers staat, nog altijd niet laten zien. Subaru meldt nu dat het op 20 augustus de definitieve tweede generatie Levorg aan de wereld voorstelt, en geeft daarbij alvast een afbeelding van de stationwagen vrij.

Eerlijk is eerlijk, de Levorg Prototype liet weinig meer tot de verbeelding over en dus is het geen verrassing dat de Levorg die de Subaru-klant straks kopen kan, niet tot nauwelijks afwijkt van de pre-productieversie die hem voorging. Het bumperwerk lijkt één op één afkomstig van de Levorg Prototype en ook de wielen komen overeen met de vorig jaar getoonde versie van de Levorg. Het heeft er overigens alle schijn van dat de nieuwe Levorg niet naar Nederland zal komen. Begin 2019 werd bekend dat de Nederlandse importeur de station uit het aanbod zou schrappen.

In Nederland zijn sinds de introductie van het model in 2015 115 Levorgs verkocht. In introductiejaar 2015 vonden 42 exemplaren een eigenaar, gevolgd door het beste jaar dat de auto in Nederland ooit zou draaien. In 2016 gingen er namelijk 51 exemplaren van de Levorg over de toonbank. In 2017 zakten de verkopen terug naar 15 stuks en in 2018 bestelden slechts 6 Nederlanders een hagelnieuw exemplaar. Vorig jaar werd vond in totaal nog één exemplaar een nieuw Nederlands thuis.

De in 2013 gepresenteerde en in 2015 op de Nederlandse markt gebrachte Levorg, waarvan zijn modelnaam staat voor LEgacy, reVOlution, touRinG, diende in feite als opvolger van de grotere Legacy. De opgehoogde en meer offroadwaardige versie van de Legacy, de Lagacy Outback, werd omgedoopt tot simpelweg 'Outback' en zette zijn carrière onder die nieuwe naam voort.