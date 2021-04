In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Als een autofabrikant een model tegen geringe kosten een beetje wil opfrissen, volstaat het meestal om de indeling van koplampen en grille wat aan te passen. Dat lijkt precies op wat er in 2006 met de Subaru Legacy gebeurde, maar stiekem is hier (veel) meer aan de hand.

De Subaru Legacy in kwestie is van de vierde generatie, die in 2003 op de markt verscheen. Deze editie wordt door velen gezien als de mooiste Legacy ooit en dat is te begrijpen. De auto oogt nog steeds rank en opgeruimd. Hij is niet opvallend, maar ligt door de fraaie verhoudingen toch prettig op het netvlies.

In 2006 vond Subaru het zoals gezegd tijd om de auto te moderniseren. De manier waarop dat gebeurde, is best bijzonder. Autofabrikanten kunnen bij zo’n facelift grofweg kiezen voor twee opties. De eerste is het voorzichtig op detailniveau bijpunten van een auto, zodat al het plaatwerk intact kan blijven en de wijzigingen beperkt blijven tot ‘aanbouwdelen’ als lichtunits, grilles en sierstrips. De tweede optie is een ingrijpende operatie waarbij de gehele neus of kont eraan moet geloven, maar dat kost logischerwijs meer geld.

Subaru koos voor optie twee, maar dan met het effect van optie één. In begrijpelijke taal: men verbouwde het gehele front, maar dat is voor de argeloze omstander bijna niet te zien. Een opmerkelijke keuze, maar daarmee is deze Legacy wel een dankbaar slachtoffer voor ‘Facelift Friday’. De welbekende schuifplaat laat goed zien wat er veranderde. Het verchroomde binnenwerk van de koplampen springt het meest in het oog, maar de lichtunits kregen ook een andere vorm. Waar ze eerst in een verticale lijn in het voorscherm eindigden, zijn de lichtunits na 2006 puntiger van vorm. In het noodgedwongen nieuwe voorscherm werd bovendien een soort kraaienpootjes aangebracht, een extra vouw die de koplamp optisch verbindt met de lijn die de flank van de auto siert.

Natuurlijk werd er ook een nieuwe voorbumper gemonteerd. Het nieuwe exemplaar accentueert de vorm van de koplampen, die hun ‘druppeltje’ onderaan mochten behouden, door een stevige vouw aan de onderzijde ervan. De centrale luchtinlaat groeide flink, terwijl de exemplaren aan weerszijden ervan juist flink moesten inleveren. De grille werdt enigszins strakgetrokken, maar niet op een al te schokkende manier.

Aan de achterzijde van de stationwagon is het grootste nieuws de komst van anders ingedeelde achterlichten. De nu wit/rode units worden vanaf 2006 verbonden met een zilverkleurige strip, die de in de klep gemonteerde achteruitrij- en mistlampunit bevat. Grappig detail: het aan de passagierszijde gemonteerde achteruitrijlicht is zowel voor als na de facelift een exemplaar met een gloeilampje, terwijl het mistachterlicht aan de overzijde uit leds is opgebouwd. Zo zijn beide units mooi wit, al is het verschil alsnog duidelijk te zien.

Bij de sedan veranderde er wat meer. De achterlichten werden hier een stukje kleiner, het aldus ontstane gat werd opgevuld door de bumper juist hoger op te trekken. Interessant is ook dat de mistachterlichten – daar zijn ze weer – nu in een aparte behuizing in de bumper zijn ondergebracht. Een stripje chroom en een meegespoten ‘onderkin’ van de bumper frissen de vierdeurs Legacy ook uit deze hoek op.