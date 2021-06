Subaru laat nieuwe WRX zien

De Amerikaanse tak van Subaru stuurt een eerste afbeelding van de nieuwe WRX het wereldwijde web op. Op de - uiteraard ! - veel te donkere plaat met onhandig veel tegenlicht zijn al wat flarden te zien, al worden we er niet heel veel wijzer van. We zien een sedan met net als de vorige WRX en diens Impreza WRX-voorgangers een grote luchthapper in de motorkap. Een opvallend detail is de grote achterspoiler, of eerder het ontbreken van een dergelijke strijkplank achterop. De uitgaande WRX was echter ook met en zonder heftige achtervleugel te krijgen.

Voorlopig blijft het nog even de vraag welke basis Subaru voor de nieuwe WRX gebruikt. We mikken erop dat het gewoon weer een grondig aangepaste versie van de Impreza betreft. De uitgaande WRX is in feite een Impreza Sedan met de voorkant van de Levorg. Uit eerdere spionageplaten konden we afleiden dat die omschrijving waarschijnlijk ook op de nieuwe WRX van toepassing is. Kleine kanttekening hierbij: de raamlijn van de WRX lijkt niet identiek te zijn aan die van de Impreza sedan. Dat zou er dan op wijzen dat de nieuwe WRX weer een stapje verder van de Impreza af komt te staan. Je merkt het al: veel is nog niet helder.

Subaru's laatste WRX had buiten Japan een 300 pk en 408 Nm sterke 2.5 viercilinder boxermotor als krachtcentrale, al bestond er zelfs een een 359 pk variant. Mogelijk gaat de nieuwe WRX daar met zo'n 400 pk en 500 Nm nog even dik overheen. Komt hij ook naar Nederland? Helemaal zeker is dat nog niet. Subaru heeft namelijk ook besloten de grondig vernieuwde BRZ niet op de boot naar Europa te zetten. Het is nog niet bekend wanneer Subaru de jongste WRX presenteert, al zal dat moment vermoedelijk niet lang meer op zich laten wachten.