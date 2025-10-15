Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Subaru komt met twee nieuwe STI-modellen waarvan één met benzinemotor!

Nog even geduld

Subaru STI nieuw
Lars Krijgsman

Subaru heeft de smaak te pakken. Het neemt niet één, maar twee nieuwe STI-modellen mee naar de Japan Mobility Show. Een daarvan heeft zelfs een benzinemotor!

Subaru heeft in korte tijd een blik nieuwe of vernieuwde  modellen opengetrokken. De Solterra is zowel vanbuiten als op technisch vlak opgefrist, de Outback is volledig vernieuwd (en komt niet naar Nederland) en in de vorm van de Uncharted en Trailseeker heeft Subaru eigen versies van achtereenvolgens de Toyota C-HR+ en bZ4X Touring geïntroduceerd. Die Trailseeker komt als E-Outback wél onze kant op. Zijn sportieve inborst verloochent Subaru niet. Het geeft namelijk vol gas én stroom met twee nieuwe sportieve STI-modellen.

Subaru teasers

Subaru Performance-E STI Concept

Tijdens de Japan Mobility Show presenteert Subaru de Performance-E STI Concept en de Performance-B STI Concept. Die eerste is een vooruitblik op een sportief elektrisch model die volgens Subaru symbool staat voor de toekomst van de Performance Scene. Het merk spreekt van een auto met spannende proporties en uitstekende aerodynamica, al moet hij ook praktisch, ruim en comfortable zijn. Wat we hier precies van moeten verwachten, is nog niet helemaal helder.

Subaru teasers

Subaru Performance-B STI Concept

De tweede showauto heet Performance-B STI Concept en is een voorbode van een nieuwe sportief STI-model met verbrandingsmotor. Die krijgt een boxermotor, Subaru's Symmetrical All-Wheel Drive. Wat we ervan te zien krijgen doet enigszins aan de huidige WRX en Levorg denken, maar de raamlijn van de showauto wijkt daar toch van af. Later deze maand weten we meer!

Plaats een reactie
Subaru

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Subaru XV 1.6i 114PK Automaat,4WD,Clima,Cruise,Camera,ParkeersensorV+A,Stoelverw,Isofix,Leder,Lmv,Bluetooth,Radio/Cd-Speler,Usb

Subaru XV 1.6i 114PK Automaat,4WD,Clima,Cruise,Camera,ParkeersensorV+A,Stoelverw,Isofix,Leder,Lmv,Bluetooth,Radio/Cd-Speler,Usb

  • 2014
  • 119.336 km
€ 14.995
Subaru Forester 2.5

Subaru Forester 2.5

  • 2018
  • 92.035 km
€ 22.450
Subaru Impreza Plus 1.5R Comfort AWD (12 mnd BOVAG-garantie)

Subaru Impreza Plus 1.5R Comfort AWD (12 mnd BOVAG-garantie)

  • 2007
  • 193.763 km
€ 5.495

Lees ook

Nieuws
Subaru Trezia

De laatste Subaru met voorwielaandrijving was ook al een Toyota-kloon

Autotest
Subaru Uncharted

Test: Subaru Uncharted - 'Subaru's Elroq' biedt kansen voor Nederland

Nieuws
Subaru Trailseeker

De Subaru Outback doet in Europa wat de Toyota C-HR in Amerika doet

Klassiekers
Subaru Justy

Bij deze Subaru Justy zit de 4WD-knop op de versnellingspook - Liefhebber gezocht

Nieuws
Subaru Solterra

Elektrische Subaru Solterra € 10.000 goedkoper

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.