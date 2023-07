Subaru Justy (1996) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Voordat Subaru zijn Justy-badge ging gebruiken om modellen van andere merken aan de Subaru-man te brengen, was er één echte 'eigen' Justy. Alhoewel; de facelift die dat model onderging was dermate uitgebreid, dat je welhaast van twee verschillende generaties kunt spreken. Vandaag in In het Wild een zeer laat exemplaar van ná de facelift.

Eerst even een momentje om AutoWeek-forumgebruiker 'afentoe' te bedanken, want die is de laatste tijd goed voor menige 'In het Wild'. Na onder meer een Fiat 850 en de Lomax van gisteren, is het nu tijd om een door Afentoe vastgelegde Subaru Justy te belichten. Bedankt hoor!

De Justy in kwestie is een exemplaar uit 1996 en daarmee een van de állerlaatste Justy's die in Nederland werd geleverd. Als we het hebben over de oorspronkelijke Justy, dan. Ook later leverden de Japanners het compacte model in ons land, maar dan als auto van een ander merk met een Subaru-badge erop. Zo was de tweede Justy een Suzuki Swift, de derde een Suzuki Ignis en de vierde een Daihatsu Sirion. Of althans; het waren Subaru's vierwielaangedreven variaties op twee van die modellen. De laatste Sirion had ook als Subaru Justy geen vierwielaandrijving.

De onlangs gespotte Subaru Justy is - zoals het hoort - wél integraal aangedreven. Tel daarbij op dat het om een exemplaar met een 1.2-tje en een cvt gaat, en je zou denken dat de auto niet vooruit te fikken is. Dat valt echter mee: met een (door de fabriek opgegeven) 0 tot 100 van 14,6 seconden móét meekomen met het verkeer, onder lekker geloei van het driecilindertje, te doen zijn.

Kersverse eigenaar

De enige echte Subaru Justy kwam al in 1984 op de markt, en onderging zijn uitgebreide facelift in 1989. Vóór de facelift zag-ie er vrijwel volledig anders uit, waarbij niet alleen bumperwerk en lichtunits afweken, maar ook het meeste plaatwerk. Het geheel werd veel ronder dan de nog volgens de stijl van de vroege jaren 80 getekende, oorspronkelijke Justy. Van de vierkantere van de twee werden er in Nederland echter meer verkocht. Sterker: de eerste Justy is in Nederland de op-een-na bestverkochte auto ooit van het merk. De eerste plek wordt al jarenlang warm gehouden door de Mini Jumbo.

Net als van die auto zie je van de Justy echter nog maar nauwelijks exemplaren rondrijden. De meeste kwamen natuurlijk al ver vóór 1996 op de markt (1989 was het beste jaar van de Justy), wat niet hielp, maar ook in de export en bij het roestspook waren Justy's populair. Deze knalrode lijkt er echter nog puik bij te staan, waarvoor hulde aan de kersverse eigenaar. De auto werd vorige maand opnieuw geregistreerd door een particulier. Veel plezier ermee!