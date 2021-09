Subaru Impreza WRX: deze kwamen wél naar Nederland

Subaru trok vorige week het doek van de nieuwe WRX : een auto die verder van de Impreza afstaat dan zijn voorganger. Liefhebbers van snel Japans spul komen in ons land eveneens van een koude kermis thuis, want de Impreza WRX en de daarvan afgeleide WRX STI zijn hier al vanaf 2010 niet meer leverbaar. Van deze generaties Impreza leverde Subaru de drielettigere potente versie hier wél.

Tweede generatie (2000)

De Subaru Impreza WRX deed pas vanaf de tweede generatie van het model zijn intrede in ons land. Van de eerste generatie Impreza was er ook een WRX, maar die kregen wij niet. De krachtigste Impreza die toen op onze markt leverbaar was, was de 218 pk sterke GT Turbo, in feite het equivalent van de WRX. Vanaf 2000 kwamen de drie letters, die staan voor 'World Rally eXperimental', pas om de hoek kijken. Dat is niet bepaald holle marketingpraat: de WRX was als sportieve versie van de Impreza voorzien van vierwielaandrijving, een sportiever onderstel en geblazen viercilinder boxermotoren.

De tweede generatie van de Impreza kreeg twee facelifts. Het eerste model is te herkennen aan zijn ronde koplampen, met daaronder twee enorme mistlampen die bijna even groot zijn als de koplampen zelf. Verder heeft de WRX een luchthapper op de motorkap en een bescheiden achterspoiler. Onder de achterbumper prijkt een dubbele uitlaat. Qua vermogen ging de WRX er niet op vooruit ten opzichte van de GT Turbo: nog steeds bracht de viercilinder boxer 218 pk voort. De acceleratie naar de 100 km/h zit erop in 6,2 seconden en de topsnelheid bedraagt 230 km/h. Nieuw kostte hij in ons land € 31.295. De Impreza Plus WRX, oftewel de stationwagon, moest € 33.795 opbrengen. De overtreffende trap was de 265 pk sterke WRX STI: die kostte maar liefst € 44.995.

Eerste facelift (2003)

Bij de eerste facelift van de tweede generatie Impreza verdwenen de grote mistlampen en maakten de ronde koplampen plaats voor bredere, bozer kijkende exemplaren. Ook de achterlichten wijzigden iets, maar daar was het onderscheid minimaal te noemen. Het interieur bleef hetzelfde. Met 225 pk kreeg de WRX marginaal meer vermogen, maar dat veranderde de prestaties niet wezenlijk. Wel werd de WRX goedkoper: de sedan kostte opeens € 30.495, terwijl de stationwagon voor € 31.995 in de orderboeken stond. Een verschil van respectievelijk € 800 en € 1.800, waarmee het prijsverschil tussen de sedan en de station dus ook een stuk kleiner werd.

Tweede facelift (2005)

Bij de tweede facelift, die opvallend kort op de eerste facelift volgde, ging Subaru wederom behoorlijk rigoureus te werk aan de voorzijde. Zodanig zelfs, dat het haast lijkt alsof je van doen hebt met een compleet nieuwe auto. De grille ging op de schop, waarbij twee spijlen aan weerszijden van het logo de grille opdelen in drie stukken. Ook de vorm van de koplampen veranderde behoorlijk. Aan de achterkant leek het dan weer alsof de creativiteit bij Subaru op was. De indeling van de achterlichten veranderde iets, maar daar is alles wel mee gezegd. In het interieur zorgden nieuwe tellers, een sportiever stuurwiel en een opgefriste middenconsole voor de nodige vernieuwing.

Verder bracht de tweede facelift onder de kap een wijziging mee: de geblazen 2.0 viercilinder boxermotor kreeg er een halve liter aan cilinderinhoud bij, goed voor 2,5 liter. Het vermogen steeg dan wel weer redelijk marginaal: naar 230 pk. De sprint naar de 100 km/h is daarmee geklaard in 5,9 seconden, de station doet daar 6,1 seconden over. De topsnelheid ligt bij de tweede facelift nog steeds op 230 km/h. Goedkoper was de tweede facelift overigens niet: De sedan stond voor € 33.785 in de prijslijst, de Plus voor € 34.785.

Derde generatie (2007-2008)

Bij de introductie van de derde generatie van de Impreza was de schok groot: niet langer was het model in ons land leverbaar als sedan of stationwagon, maar alleen als hatchback. In overige markten kwam de Impreza sedan een jaar later op de markt. De WRX is hier bijzonder kort geleverd: van november 2007 tot januari 2008. Met 230 pk uit een geblazen 2.5 viercilinder boxer beschikte hij in motorisch opzicht over een bekend recept. Met 6,5 seconden doet hij wel wat langer over de sprint naar de 100 km/h. Ook de topsnelheid ligt met 209 km/h lager, terwijl de nieuwprijs met € 35.995 een stuk hoger lag.

Na het verdwijnen van de WRX bleef de 300 pk sterke WRX STI nog op de markt tot 2010. Bij zijn introductie in 2008 kostte deze heftige topversie al € 57.995, € 22.000 meer dan de WRX. Toch is dat nog een relatief schijntje als je kijkt naar de automarkt van vandaag. Voor de WRX STI viel het doek in 2010. Daarmee viel in ons land het doek voor de iconische lettercombinatie. De nieuwste WRX komt ook niet naar ons land. Gezien wat een normale Subaru hier al moet kosten door de hoge BPM, is dat geen heel vreemde beslissing. Wellicht biedt de grijze import soelaas...