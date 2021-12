Subaru Impreza 2.0 GT Turbo 555 AWD - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De viercilinder boxermotor is heilig voor Subaru. Toch laat het merk dat heiligdom in de toekomst deels voor wat het is, want ook Subaru is bezig met de overstap naar elektrisch rijden . Eens te meer reden om voor deze rubriek een oude, nog enigszins betaalbare topper van stal te halen: de Impreza 2.0 GT Turbo 555 AWD.

Sportieve Impreza's zijn de laatste jaren behoorlijk duur geworden. Voor een WRX STI, de opvolger van de GT Turbo, betaal je zo 20 mille. Daarbij zijn volledig originele exemplaren ook nog eens zeer zeldzaam. De Impreza was en is immers een geliefd tuningobject. Dat zal er mede mee te maken hebben dat de Japanner ooit een relatief koopje was: in 1998 tikte je deze 218 pk sterke 2.0 GT Turbo 555 nieuw al op de kop voor omgerekend net iets meer dan €26.000. In de hedendaagse automarkt heb je voor dat geld net een kale C-segmenter te pakken.

Naast de '555' stond er ook nog een reguliere GT Turbo in het aanbod zonder dat getal. Die was iets duurder dan de 555. De laatste was er omdat hij moest dienen als het homologatiemodel voor de rally-Impreza 555 in Groep A van het World Rally Championship. De 555 was gek genoeg goedkoper dan de reguliere GT Turbo. Een blik op de brochure van destijds leert dat de 555 dan ook een aantal zaken moest ontberen. ABS en airbags kreeg je bijvoorbeeld niet mee op de 555, net als een elektrisch bediend glazen schuif-/kanteldak. Die zaken waren op de 555 ook niet optioneel bij te bestellen.

Het hoofd koel

Een spartaanse versie van de GT Turbo dus, deze 555. Airconditioning kon overigens optioneel wél bijbesteld worden en daar beschikt dit exemplaar dan ook over. Hij is origineel Nederlands geleverd en heeft sinds 1998 vier eigenaren gehad. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de eerste eigenaar hem volgens de gegevens van de RDW minder dan een dag in bezit had. De 'tweede eigenaar', wat in dit geval dus ook heel goed de eerste eigenaar kan zijn, heeft hem maar liefst tot 2018 in zijn bezit gehad. Daarna is hij nog in het bezit geweest van twee andere particulieren.

Deze 2.0 GT Turbo is met zijn kilometerstand van ruim 230.000 kilometer goed gebruikt, maar de stoelen zien er nog keurig uit. Het stuur is wel een beetje afgekloven, maar een nieuw laagje leer eromheen hoeft niet extreem duur te zijn. Op het oog is de uitlaat het enige niet-originele aspect aan deze GT Turbo 555. Verder ziet dit exemplaar er goed uit en heeft hij in de hedendaagse Subaru-occasionmarkt een relatief vriendelijke prijs. Destijds waren we in ieder geval al heel enthousiast over de rij-eigenschappen van de GT Turbo 555, dus wie is de volgende die de viercilinder boxermotor fijn laat roffelen?