Lang was de Subaru Solterra de enige elektrische auto van Subaru. Tegenwoordig hebben de Japanners in Europa ook de Uncharted en de E-Outback op het menu. Van die laatste heeft AutoWeek de prijzen.

De elektrische modellen van Subaru zijn zeer sterk gelieerd aan EV's van Toyota. Zo is de Solterra de Subaru-versie van de Toyota bZ4X en verhoudt de Subaru Uncharted zich op vergelijkbare wijze tot de Toyota C-HR+. Ook de Toyota bZ4X Touring heeft een Subaru-neefje: de E-Outback. Die Subaru E-Outback is er in tegenstelling tot de bZ4X Touring alleen met vierwielaandrijving. De vanafprijs van de Subaru E-Outback ligt daardoor hoger dan die van de Toyota bZ4X Touring, al is de Subaru bij gelijke motorversie goedkoper. Het scheelt echter vrijwel niets.

De Toyota bZ4X Touring is er met vierwielaandrijving vanaf €52.995. De Subaru E-Outback mag vanaf €52.900 mee naar huis. Voor dat geld krijg je een 74,7 kWh accu en twee elektromotoren die samen 381 pk leveren. Het elektrisch bereik: 523 kilometer. De vanafprijs van €52.995 geldt voor de instapuitvoering die 4E-xperience heet. De kortere Subaru Solterra is er vanaf €48.900, heeft een 73,1 kWh accu en heeft een rijbereik van 509 kilometer.

De Subaru E-Outback is er ook als 4E-xperience+ waar je €55.900 voor betaalt. Die variant staat op 20-inch in plaats van 18-inch wielen en komt daardoor een stuk minder ver. De actieradius van de topversie is vastgesteld op 477 kilometer. Wel krijg je meer verwennerij: van een uitgebreid audiosysteem van Harman Kardon tot een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie, een glazen panoramadak, voorstoelen met ventilatie, V2L-hardware en buitenspiegels met een automatische kantelfunctie. Sluiten we af met een weetje: in de Verenigde Staten heeft de Subaru E-Outback 'Trailseeker' en staat die elektrische SUV naast een fonkelnieuwe Outback met benzinemotoren. Die komt niet naar Nederland.

De eerste exemplaren van de Subaru E-Outback komen in mei naar Nederland.