Subaru Crosstrek Hybrid gepresenteerd

In september presenteerde Subaru in het thuisland de XV e-Boxer Hybrid, een 'reguliere' hybrideversie van de XV. De XV gaat in Noord-Amerika door het leven als Crosstrek en het is die markt die nu bediend wordt met de Crosstrek Hybrid. Ondanks dat zijn naam anders doet vermoeden, is de Crosstrek Hybrid geen reguliere hybride zoals de Japanse XV e-Boxer Hybrid dat wel is. Nee, de Crosstrek Hybrid is een plug-in hybride en tevens Subaru's eerste hybride met een stekker.

De Crosstrek Hybrid heeft een 2,0-liter grote boxermotor in de neus, een benzinemotor die gekoppeld is aan twee elektromotoren. Schakelen gaat met een Lineartronic-automaat. Een CVT-transmissie. Hoe groot het accupakket is, houdt Subaru nog even onder de pet. Wel zegt de fabrikant dat de auto 27 kilometer ver moet kunnen op één acculading. In elektromodus ligt de topsnelheid op ongeveer 105 km/h. Volgens de Amerikaanse meetcyclus moet het gemiddeld verbruik op 2,6 l/100 km liggen. In de Verenigde Staten gaat de Crosstrek Hybrid omgerekend zo'n € 30.500 kosten. Net als bij de reguliere hybrideversie van XV het geval is, is het ook bij deze plug-in hybride niet zeker of hij naar Europa komt.