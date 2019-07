Subaru Chiffon in het nieuw

Subaru heeft in het thuisland het doek getrokken van een nieuwe generatie van de Chiffon, een blokkendoosje die we eigenlijk al kennen.

Maak kennis met de Chiffon, een kei-car van Subaru waarvan de kans groot is dat je z'n naam niet eerder voorbij hebt horen komen. Toch is de auto volledig nieuw. Onlangs schreven we over de volledig nieuwe Daihatsu Tanto, een kei-car die in de vorm van deze nieuwe Chiffon een tweelingbroertje heeft.

De vorige generatie Chiffon werd in 2006 gepresenteerd en ook die smalle, hoge Japanner was een kopie van Daihatsu's Tanto. Net als die Tanto staat ook deze 3,4 meter korte Subaru dus op een interessant platform. Onder de van twee schuifdeuren voorziene koets met de voor ons Europeanen opmerkelijke verhoudingen, zit namelijk een DNGA-platform, een voor Daihatsu's kei-cars bestemde variant van het modulaire TNGA-platform van moederconcern Toyota.

Op de motorenlijst vinden we wederom een 660 cc kleine benzinemotor die 52 pk en 60 Nm sterk is. Voor wie meer vermogen wenst, is een 64 pk sterke Turbo-versie leverbaar. Net als de Tanto komt ook de Chiffon beschikbaar in een conventionele vorm én als stoerder verpakte Custom, een variant met een compleet andere voorzijde.