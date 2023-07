Subaru BRZ: Toyota GT86-neefje tandje sportiever

Tuned by STI. Dat is waar de letters tS voor staan die Subaru achter de nieuwe topversie van de BRZ plakt. De Subaru BRZ tS is feitelijk een net even scherpere BRZ, die in november 2020 zijn werelddebuut beleefde. Hij krijgt een door sportdivisie Subaru Tecnica International (STI) afgesteld onderstel met dempers van Hitachi en extra potente remmerij van Brembo. Die set bijterige remmen bestaat voor uit remklauwen met vier zuigers, achter hebben ze twee zuigers én uiteraard uit een set grotere remschijven. Subaru parkeert de BRZ tS op 18-inch lichtmetaal, waar omheen het Michelin Pilot Sport 4-banden in de maat 215/40 heeft gevouwen.

De Subaru BRZ tS valt vanbuiten verder te herkennen aan tS-badges in de grille en op de achterklep. De zijspiegels zijn net als de dakantenne in het zwart uitgevoerd. Niet zomaar zwart, maar Crystal Black Silica. Jawel. Subaru past in het interieur onder meer STI-badges toe en het werkt de stoelen en het stuurwiel af met blauwe stiksels. De BRZ tS heeft een 231 pk sterke atmosferische 2.4 boxermotor die aan een handgeschakelde zesbak is geknoopt. Een sperdifferentieel is standaard. De BRZ tS is de eerste handgeschakelde Subaru die EyeSight Driver Assist Technology krijgt. Dat voorziet in adaptieve cruisecontrol, Pre-Collision Braking System, Lane Departure + Sway Warning en Lead Vehicle Start Alert.

En de Toyota GR86 dan? Die is voor de Nederlandse markt inmiddels net zo irrelevant geworden als deze Subaru BRZ. De Toyota GR86 is in Nederland helaas niet meer leverbaar.