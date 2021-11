Subaru 1300 DL (1984) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Dankzij AutoWeek-lezer John Douma schittert ditmaal een Subaru op het podium van In het Wild. Geen SVX of sportieve uitvoering van de Legacy of Impreza, maar een 37 jaar oude voorvader van laatstgenoemde.

We nemen je mee naar een tijd waarin Subaru geen Forester, Legacy of Outback had en waarin zelfs de Justy nog niet bestond. Subaru opende in 1972 voor het eerst de verkoopkanalen in Nederland en lanceerde in 1979 een geheel nieuwe modelfamilie, de opvolger van de eerste generatie in Japan Leone geheten L-serie. De L-serie werd in Nederland zelden als zodanig aangeduid. Subaru hield het simpelweg bij namen als 1300 en 1600, verwijzend naar de inhoud van de benzinemotor, gevolgd door de uitvoering en de carrosserievariant. De 1300 DL Sedan op deze foto's is dan ook - je verwacht het niet - een sedan met een bescheiden 1.3 viercilinder.

Het grijze exemplaar op de foto's stamt uit 1984 en kwam tien jaar geleden voor het eerst de Nederlandse grens over. Onder de kap van de voorwielaangedreven en 4,15 meter lange Subaru doet een 1.3 boxermotor dienst die 61 pk en 93 Nm opwekt. Dat bescheiden vermogen vond zijn weg in de basis via een handgeschakelde vierbak naar de voorwielen, al kreeg de DL-uitvoering uiteindelijk ook een handgeschakelde vijfbak mee. Met dat bescheiden hart roffelde het sedannetje in 16,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid? 150 km/h, De L-serie was er overigens niet alleen als sedan, Subaru leverde hem namelijk ook als kortere hatchback en als coupé (Hardtop) en stationwagon.

Het grijze exemplaar is gezien het Subaru-vlaggetje aan de binnenspiegel duidelijk in handen van een liefhebber. Natuurlijk is de 1300 DL na 37 jaar niet meer als nieuw. Hij is getekend door zijn bescheiden bestaan, een bestaan waarin hij waarschijnlijk vooral met wisselend succes de roestduivel van zich af heeft moeten slaan. Het zou zomaar kunnen dat je deze tweede generatie L-serie/Leone vooral met vierkante koplampen kent. De 1300 DL heeft de ronde kijkertjes een stuk langer gehouden dan de krachtigere 1600 en 1800's.

Midden jaren tachtig droeg deze tweede generatie L-serie het stokje over aan de derde generatie, een auto die uiteindelijk begin jaren 90 werd vervangen door de veel moderner ogende Impreza, een auto die met zijn rondere vormen duidelijk een kind van de 90's was.