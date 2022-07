Studententeam bouwt CO2-etende auto Zem

We heten welkom: Zem. Zem is een kleine elektrische personenauto die is ontwikkeld door het studententeam TU/ecomotive van de TU Eindhoven. De grote attractie van de Zem is niet zozeer zijn compacte formaat, zijn coupévorm of zijn elektrische aandrijflijn, maar het feit dat de auto volgens de knappe koppen van de Technische Universiteit Eindhoven meer dan CO2-neutraal is.

Zem beschikt volgens de bollebozen namelijk over een speciaal filter dat tijdens het rijden in CO2 uit de lucht afvangt zodat het vervolgens afgevoerd kan worden. Aangezien Zem zelf volledig elektrisch is, stoot hij tijdens het rijden zelf niets uit. Bij een jaarkilometrage van 20.000 kilometer kan de Zem zo'n 2 kilogram CO2 uit de atmosfeer afvangen. Tien Zems zouden net zoveel koolstofdioxide kunnen opslaan als een boom. Dat is een relatief kleine opbrengst en dat erkent het studententeam zelf ook, maar op grote schaal zou een dergelijk stukje techniek natuurlijk behoorlijk wat kunnen schelen.

Het uit 35 studenten bestaande studententeam zegt de Zem de komende jaren verder te willen ontwikkelen. Uiteindelijk zou ook de volledige levenscyclus van de auto CO2-neutraal moeten zijn en zou de Zem zelf in productie moeten kunnen. Het door de studenten ontwikkelde CO2-filter is naar eigen zeggen uniek en men zou bezig zijn om er een patent op te krijgen. Het filter is na 320 kilometer rijden verzadigd.

Zaken als de monocoque en de carrosseriedelen van de Zem komen uit de 3D-printer, met als gevolg dat er weinig restafval is. Het gebruikte materiaal is daarnaast ook nog eens herbruikbaar. Het studententeam roept autofabrikanten op om zich op de gebruikte techniek te storten. "We zijn zelf nog niet klaar met ontwikkelen en willen komende jaren nog flinke stappen zetten. Autofabrikanten nodigen we van harte uit om eens een kijkje te komen nemen. We roepen de industrie op om de handschoen op te pakken, en we denken uiteraard graag met ze mee," schrijft het studententeam.

Beeld: Bart van Overbeeke