Studenten: 'Korte autoritten moeten ontmoedigd worden'

De auto wordt nogal eens de berm in gedrukt op de weg naar een goede toekomst voor onze planeet. Een nieuwe oproep om autogebruik deels aan banden te leggen komt van het studentencollectief LVM. Via Verkeersnet komt een publicatie van het LVM onder onze aandacht, waarin wordt opgeroepen om de auto niet meer te gebruiken voor korte ritjes. Concreet gaat het om ritten tot 15 kilometer ver. Die zouden prima per (al dan niet elektrisch ondersteunde) fiets afgelegd kunnen worden, vindt het LVM.

Om mensen aan te moedigen om de fiets vaker in te zetten als alternatief voor de auto, moet volgens het LVM onder meer het autogebruik ontmoedigd worden. "Op het gebied van infrastructuur betekent dit dat auto’s minder ruimte zullen krijgen, vooral in de stad. Ook werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers alleen hun auto’s gebruiken als dit ook echt nodig is. Dit kunnen ze doen door parkeerplaatsen te schrappen of een mobiliteitsbudget in te stellen. Verder moet ook de beprijzing van fossiele brandstoffen eerlijker worden", aldus de studenten.

Inzetten op fietsen

Toch ziet het LVM dat de fiets momenteel nog geen perfect alternatief is voor de auto. Om te beginnen zijn er groepen mensen en regio's waarbij de acceptatie van de fiets laag ligt. "Dit zijn bepaalde doelgroepen, zoals mensen met een migratieachtergrond en laagopgeleiden, maar ook regio’s zoals Zuid-Limburg en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. En er zijn achterblijvers in fietsvervoersbehoeftes zoals in het woon-werkverkeer. Voor al deze achterblijvers moeten er gerichte en passende oplossingen komen, waardoor zij een inhaalslag kunnen maken." Ook ziet het LVM ruimte voor verbetering op het gebied van infrastructuur. "Dit moet zowel op een actieve manier worden aangepakt met directe actie, maar ook bij herinrichting." Het LVM ziet ook wel heil in het 'promoten van fietsinfrastructuur bij woningbouw'. Dan moet je logischerwijs denken aan nieuwe woonwijken die vooral ingericht zijn voor fietsers en in mindere mate voor automobilisten.

