Straten in centrum Rotterdam meer uren dicht tegen verkeersaso's

Om de overlast van verkeersaso's in Rotterdam verder tegen te gaan, gaan enkele drukke winkel- en uitgaansstraten in het centrum meer uren dicht voor auto's en motoren.

De maatregel gaat donderdag in, maakte verkeerswethouder Pascal Lansink-Bastemeijer bekend. De overlast beperkt zich niet tot te hard rijden en luidruchtig optrekkende auto's en motoren die voor hinder zorgen.

"Verkeersregelaars bij de afsluiting op de Meent worden geregeld geïntimideerd en bedreigd", stelt de wethouder. "Dit is een zorgwekkende ontwikkeling en onacceptabel, zeker in het licht van de verkeersregelaars die recent zijn aangereden bij de Gordelweg." Op die weg in Rotterdam-Noord zijn op 7 maart drie verkeersregelaars aangereden, na een ruzie met een aantal mensen in een auto.

De straatafsluitingen van onder meer de Meent gelden nu van donderdag tot en met zondag tussen 20.00 uur 's avonds en 05.00 uur 's nachts. Een week later gaat de maatregel ook gelden voor het Noordereiland.

