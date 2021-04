De Europese Unie gaat met het huidige uitbreidingstempo het doel van 1 miljoen laadpalen in 2025 niet halen. Dat concludeert de European Court of Auditors (ECA). Verder stelt de toezichthouder dat de strategie van de EU op het gebied van de infrastructuur voor EV's momenteel ontoereikend is. Daardoor bestaan er nog veel haken en ogen die opgelost dienen te worden.

Volgens de ECA blijft het uitbreidingstempo van de huidige laadinfrastructuur achter bij het groeiende marktaandeel van EV's in de Europese autoverkopen. Ook stelt de toezichthouder dat de huidige laadpalen ongelijk zijnverdeeld over de EU, iets dat de belangenvereniging voor autofabrikanten ACEA eerder ook al aankaartte. In het rapport schrijft de ECA verder dat de Europese Commissie nooit een uitgebreide analyse heeft laten uitvoeren over hoeveel laadpunten er precies nodig zijn, waar ze gebouwd moeten worden en in welke gebieden de financiering het hardst nodig is. Ook zijn daaraan tot op heden nog geen heldere en concrete doelen verbonden.

Bovenop het ontoereikende uitbreidingstempo van de laadinfrastructuur ziet de ECA dat het laadnetwerk tussen lidstaten niet op elkaar is afgestemd. Volgens de auditors is de gebruikservaring ingewikkeld door verschillende betaalsystemen en bestaat er tussen de verschillende laadnetwerken geen centraal beschikbare informatievoorziening over zaken als realtime beschikbaarheid en prijzen. Daarom beveelt de ECA de Europese Commissie aan om een coherente strategie op te stellen waarin heldere doelen worden gesteld als het gaat om de uitbreiding van de laadinfrastructuur. Ook moeten de beleidsmakers eisen stellen aan de infrastructuur zelf om de gebruikservaring makkelijker te maken.

Geen onbekend probleem

Wat de ECA aankaart is op zichzelf niet nieuw. Meerdere belangenverenigingen en bedrijven stelden al dat de laadinfrastructuur in Europa te traag groeit. Dat geldt niet alleen voor personenauto's, maar ook voor het vrachtverkeer. Zelfs in Nederland, dat momenteel binnen Europa de koploper is als het gaat om het aantal laadpalen, ligt mogelijk een tekort op de loer. Vanaf 1 juli dit jaar is het in ons land wel wettelijk verplicht voor laadexploitanten om realtime-informatie, zoals beschikbaarheid en de actuele laadprijs, van alle publiekelijk toegankelijke laadpunten te delen. Uiteindelijk is dat ook min of meer wat de ECA op Europees niveau wil zien.