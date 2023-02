Strakke snuit voor nieuwe Renault Clio

De huidige vijfde generatie Renault Clio is vier jaar onder ons. Tijd dus voor een facelift. Hoewel Renault de vernieuwde Clio nog niet zelf laat zien, kunnen we het gefacelifte Franse succesnummer wel al laten zien!

Renault toverde de huidige generatie van de Clio tijdens de Autosalon van Genève uit de hoge hoed. Voor grote optische verrassingen wist het model niet te zorgen, het was namelijk op designvlak overduidelijk een revolutie van z'n voorganger. Inmiddels zijn we vier jaar verder en is er bij Renault het een en ander verandert op designgebied. Hoewel de Clio met z'n C-vormige uitlopers aan de koplampen optisch prima in lijn loopt met de nog jonge Renault Mégane E-tech Electric, lijkt dat designelement geen lang leven meer beschoren. Op de vernieuwde Renault Clio zien we ze dan ook niet meer terug.

Dat weten we dankzij een post op Twitter. Een Spaanse Twitter-gebruiker liep in Valencia de vernieuwde Renault Clio tegen het lijf. Ogenschijnlijk was Renault druk in de weer met het opnemen van promotiemateriaal van de gefacelifte Clio. De vernieuwde Renault Clio lijkt een scherpere snuit te krijgen met plattere koplampen en een compleet nieuwe lichtsignatuur. Niet langer is de led-dagrijverlichting in de C-vormige uitloper verwerkt. In plaats daarvan krijgt de Clio aan weerszijden van het front uit twee delen opgebouwde, ver naar beneden doorlopende en haakvormige ledelementen. Op studiemodel Vision Scénic zagen we daar al iets van en het lijkt er dus op dat toekomstige Renaults een vergelijkbare lichtsignatuur gaan krijgen.

Meer valt er nog niet over het design te zeggen. We verwachten dat ook de achterlichtunits worden strakgetrokken én dat Renault het interieur van zijn concurrent van auto's als de Peugeot 208 moderniseert. Mogelijk duurt het niet lang meer voordat Renault de vernieuwde Clio zelf presenteert.

Het is overigens bepaald niet de eerste keer dat een nieuw model of nieuw studiemodel van Renault in het openbaar opduikt. Zo konden we je onder meer de Renault Morphoz Concept al voor zijn onthulling laten zien.