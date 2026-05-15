Straalstroom: Audi RS Q6 Sportback e-tron op komst

De Audi Q6 e-tron heeft er in korte tijd twee potente tegenspelers bij: de nieuwe BMW iX3 en de nog nieuwere Mercedes-Benz GLC met EQ Technologie. De Q6 e-tron is in er met vermogens van 252, 306, 428 en zelfs 490 pk waarbij het hoogste vermogen is voorbehouden aan de SQ6. In Audi-land bestaat er ook nog zoiets als een RS-model. Ook de Audi Q6 e-tron lijkt een extra sportieve RS-versie te krijgen, zo blijkt uit foto's van een ingepakt testmodel dat op de Nürburgring-Nordschleife is gespot.

De ingepakte Audi Q6 Sportback e-tron heeft bumperwerk dat afwijkt van dat van de SQ6, lijkt behoorlijk dicht tegen het asfalt te liggen en heeft openingen in de voorschermen die de SQ6 niet heeft. Waar we ook al de contouren van zien: aangezette zijskirts en een achterbumper met diffuser.

De Audi Q6 e-tron is een technisch neefje van de Porsche Macan Electric. Die is er met 360 pk, 408 pk (Macan 4), 515 pk (Macan 4S), 571 pk (Macan GTS) en met 639 pk (Macan Turbo). De RS-versie van de Audi Q6 e-tron zal wat vermogen betreft waarschijnlijk in de buurt komen bij de Macan Turbo.