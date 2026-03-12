Een invoerfout bij een Carrefour-supermarkt in Breuillet, vlak bij Parijs, heeft afgelopen donderdag gezorgd voor een ware run op het tankstation. Klanten reden af en aan met jerrycans.

Klanten van het Franse tankstation hadden in deze tijd van steeds verder stijgende brandstofprijzen een gelukje. Een medewerker van het Carrefour-tankstation in Breuillet, in het Franse departement Essonne, had per ongeluk een onjuiste prijs van 0,01 euro per liter benzine ingevoerd, zo meldt de Franse krant Le Figaro.

Wat daarop volgde werd gefilmd door een getuige en gedeeld op sociale media. Te zien is hoe rijen auto’s zich verzamelen voor het tankstation en hoe mensen jerrycans uit hun kofferbakken trekken om die te vullen.

Het incident, dat afgelopen donderdag plaatsvond, vond zijn oorsprong in het prijssysteem van de Carrefour-tankstations. De pompprijzen worden nog steeds dagelijks handmatig ingevoerd door het winkelpersoneel. Deze procedure leidde tot een typefout, die pas op de avond van 5 maart werd gecorrigeerd.

De huidige stijgende brandstofprijzen hebben waarschijnlijk de toestroom van automobilisten vergroot die van deze fout wilden profiteren. Wettelijk gezien heeft de Franse consument officieel recht op het betalen van de weergegeven prijs, maar deze regel geldt niet bij overduidelijke fouten, zoals een liter benzine die voor 1 cent wordt verkocht.

Klanten hoeven benzine niet terug te betalen

Carrefour staat dus formeel in zijn recht om de onwettig verkregen brandstof terug te vorderen bij klanten die die dag hun brandstoftank hebben gevuld bij het pompstation. Maar ondanks dit wettelijke recht om het verschil terug te vorderen, heeft Carrefour verklaard dat het geen geld gaat ophalen bij klanten die van deze onjuiste prijs hebben geprofiteerd.

Ben je ook op zoek naar goedkope benzine, kijk dan hier voor de goedkoopste brandstof bij jou in de buurt.