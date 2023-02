Stokoude Lancia Ypsilon blijkt razend populair

De Lancia Ypsilon is in Nederland al zo'n zes jaar niet meer leverbaar, maar in thuisland Italië is het nog altijd auto van grote betekenis. In 2022 beleefde de Lancia Ypsilon er zelfs een recordjaar!

De Lancia Ypsilon die medio 2017 van de Nederlandse markt verdween, is in Italië nog te koop. Het is het enige model dat Lancia nog aanbiedt. En niet zonder reden. Het model is in Italië namelijk niet aan te slepen. Na de Fiat Panda - een technisch broertje van de Ypsilon - was het namelijk de best verkochte auto van Italië. Vorig jaar gingen er bijna 41.000 exemplaren van over de toonbank. Het marktaandeel van de Lancia Ypsilon lag op een gigantische 15,3 procent, 1,2 procentpunt hoger dan in 2021. Een record voor de kleine Italiaan. Om dat in perspectief te zetten: in Nederland was de Volkswagen T-Roc in 2022 de meest geregistreerde nieuwe personenauto en was goed voor een marktaandeel van 2,65 procent.

Het is dus ook niet zo gek dat Lancia de Ypsilon in Italië niet alleen blijft leveren, maar ook bijna jaarlijks een kleine update geeft. Zo ging de Ypsilon in december 2022 weer onder het mes, maar waarschijnlijk voor de laatste keer. Stellantis is namelijk druk in de weer om Lancia opnieuw in de markt te zetten. Daar hoort de komst van een stel nieuwe modellen bij, waaronder een nieuwe Ypsilon. Aanvankelijk riep Stellantis alleen dat die nieuwe Ypsilon in 2024 wordt gepresenteerd. Nu weten we ook exact wanneer. De nieuwe Lancia Ypsilon beleeft op 30 juni 2024 zijn publieksdebuut.

Het blijft natuurlijk niet bij een nieuwe Ypsilon. Die altijd elektrische hatchback krijgt in 2026 een grote broer in de vorm van een nieuw vlaggenschip. Die gaat mogelijk Aurelia heten. In 2028 komt Lancia vervolgens met een nieuwe Delta.