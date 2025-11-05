Het is heel moeilijk om de hoeveelheid stikstof die het verkeer uitstoot verder terug te dringen voor 2030. Dat schrijft onderzoeksbureau CE Delft in een rapport dat demissionair landbouwminister Femke Wiersma (BBB) met de Tweede Kamer heeft gedeeld. Luchtvaart, spoor en binnenvaart zijn ook meegeteld.

Van de meeste soorten voertuigen daalt de stikstofuitstoot al tot 2030. Personenauto's stoten naar verwachting in totaal 39 procent minder stikstofoxiden uit. Bij bestelauto's is dat zelfs 53 procent, al stoten die bij elkaar nu al minder uit dan personenauto's. De luchtvaart gaat juist iets meer uitstoten.

De stikstofuitstoot moet harder omlaag om de natuur te beschermen. Wiersma's ministerie legde daarom verschillende scenario's aan CE Delft voor. Een daarvan is dat de stikstofuitstoot van het verkeer landelijk met 30 procent extra daalt. Een ander idee is om de stikstofneerslag rond bepaalde natuurgebieden fors terug te dringen, en landelijk minder.

Landelijke doelen die Wiersma aan CE Delft voorlegde, zijn "zeer uitdagend" om te halen. Een extra vermindering van 15 procent kan misschien, maar voor 2030 is ook dat "zeer onzeker". Maatregelen om de stikstofuitstoot rond gebieden als de Veluwe met 85 tot 95 procent terug te dringen, zijn simpelweg "niet mogelijk".

De onderzoekers keken bijvoorbeeld naar een milieuzone voor wegverkeer op stads- en buitenwegen rond de Gelderse Vallei. Die maatregel zou de stikstofuitstoot met hooguit 23 procent extra kunnen verlagen. Tegelijkertijd zouden de maatschappelijke gevolgen groot zijn.