BYD Atto 3 Evo
 
Stijging verkopen elektrische auto's met 50 procent, Nederland de uitzondering

Hier lichte daling

De verkoop van volledig elektrische auto's in de hele Europese Unie is in maart met bijna 50 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Nederland vormt daarin wel een uitzondering.

In ons land daalde het aantal verkochte volledig elektrische auto's met 0,4 procent. De verkopen van deels elektrische auto's stegen in ons land wel fors, terwijl de verkoop van benzineauto's juist flink daalde.

Het totaal aantal verkochte volledig elektrische auto's in de EU was in maart bijna 235.000. Ook deels elektrische auto's zitten qua verkopen in de lift. Plug-inhybride auto's werden 28,2 procent meer verkocht en hybride elektrische auto's 20,1 procent. In Nederland steeg de verkoop van plug-inhybride auto's met 20,8 procent en die van hybride auto's met 6,8 procent.

In de EU en ook in Nederland waren benzine- en dieselauto's minder in trek. In maart werden in de EU ruim 260.000 benzineauto's verkocht, een daling van 9,4 procent. Het aantal dieselauto's kwam uit op een kleine 85.000, een daling van 12,3 procent. In Nederland daalde het aantal verkochte benzineauto's met ruim 39 procent tot 2403. Dieselauto's werden 4,5 procent minder verkocht.

BYD Seal U en Ford Kuga PHEV

Met een stijging van 155,2 procent werden afgelopen maand flink meer auto's van het merk BYD verkocht in de EU. Vorig jaar maart waren dat er nog 8291, maar dit jaar zijn het er 21.158. Tesla zag zijn aantal verkochte auto's verdubbelen naar 36.868. Alfa Romeo (min 17,2 procent), Porsche (min 14,5 procent) en Ford (min 14,5 procent) zijn de automerken die de grootste verkoopdalingen lieten zien.

ACEA stelt dat de stijging van verkopen van elektrische auto's komt doordat veel grote Europese landen belastingvoordelen bieden bij de aankoop daarvan. Daarnaast is maart de eerste volledige maand sinds de oorlog in het Midden-Oosten is begonnen. Sindsdien zijn de brandstofprijzen flink gestegen.

