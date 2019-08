Stickerloze Nissan Juke beter in beeld

Nissans marketingcampagne rondom de nieuwe Juke loopt op volle toeren. Na schimmige beelden van het koetswerk waar amper iets op te zien was, is het nu tijd voor een beetje meer. De Franse pr-afdeling heeft een nieuwe video de wereld ingeslingerd waar de Juke een stuk beter op te zien is.

Wij mochten pasgeleden al een rondje om in de nieuwe Nissan Juke. Die was toen nog fanatiek ingepakt in een bijzondere wrap. In aanloop naar het grote moment op 3 september, verliest de auto nu zijn camouflagemateriaal. De Juke lijkt zijn nieuwe koetswerk in een rood gelakte vorm te laten zien. Voor een deel overigens, want de auto in de teaservideo heeft een zwart dak. Of dat tot de standaarduitrusting behoort valt te bezien, voor de luxere versies komt het klaarblijkelijk sowieso beschikbaar. Ook komt de C-stijl duidelijk naar voren met schuine lijnen en harde hoeken. De achterklep steekt verder en hoekiger uit dan we gewend zijn.

Ook de vormen van de compacte SUV zijn neus komt in definitieve vorm naar voren. De smalle gebogen ledlampen worden in een groter en rechthoekiger geheel ingepakt. Precies aan het uiteinde van deze smalle strook ledjes tekenden de ontwerpers een zwarte rand die om de grote V-vormige grille loopt. Onder de smalle ledlampen keren de grote ronde kijkers terug, hoewel ze deze keer met een Y-vormige (led)lamp worden gevuld.

Over iets minder dan twee weken kunne we de auto vanuit alle hoeken aanschouwen. Zijn publieksdebuut vindt op de IAA in Frankfurt plaats.