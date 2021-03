Stichting Tesla Claim verliest proefproces

Kapotte aandrijfassen, gebonk in het onderstel, slecht werkende carkit, lange wachttijden aan de telefoon: het zijn maar enkele van de klachten waarmee de Stichting Tesla Claim namens ontevreden klanten Tesla ter verantwoording wil roepen. Maar de rechter stelt de klagers in het ongelijk.

Vorig jaar riep een drietal ontevreden Teslarijders een stichting in het leven waarmee ze namens andere teleurgestelden schadeclaims willen neerleggen bij Tesla. Wint de stichting, dan krijgt hij 35 procent van de schadevergoeding en gaat 65 procent naar de berijder. Bij verlies betaalt de berijder € 500 aan de stichting voor gemaakte kosten. Tesla werd april vorig jaar bij verstek veroordeeld tot het compenseren van twee van de oprichters, maar ging alsnog in verzet, en met succes: het eerdere vonnis werd vorige week door de rechtbank in Amsterdam vernietigd.

De klachten van de oprichters zijn talrijk. Zo werden meerdere keren de aandrijfassen vervangen. Tesla vergeleek de ritgegevens van hun beide Model S P 100 D's met twaalf willekeurige vergelijkbare modellen en concludeerde dat de klagers vijfmaal vaker volgas optrekken. Volgens de importeur waarschuwt Tesla dat veelvuldig gebruik van de Ludicrous-functie tot bovenmatige slijtage kan leiden. Niettemin vervingen ze de assen steeds kosteloos uit coulance. De rechter ging daar in mee.

Ook de ADAS-systemen, bij Tesla Autopilot geheten, voldoen volgens de klagers niet. Ze stellen te hebben verwacht dat hun auto's zelfstandig rijden. Bovendien ervaren ze ongecontoleerde stuur- en rembewegingen. Tesla stelt dat Autopilot slechts ondersteunend bedoeld is en ook daar ging de rechter in mee.

Tesla beloofde in zijn uitingen stressvrije, onderhoudsarme auto's en daar heeft het volgens de klagers niet aan voldaan. Zelf stelt Tesla zijn klanten steeds netjes te hebben geholpen, waarbij indien nodig een vervangende auto ter beschikking werd gesteld. Daarmee heeft het volgens de rechtbank gedaan wat van Tesla mocht worden verwacht.

Ook de overige klachten, onder meer een vastzittende rugleuning, storing in de carkit, verkleurd touchscreen, een rammelend portier en loszittende sierstrips, heeft Tesla kostenloos verholpen, waarna het geen klachten meer kreeg van de berijders. Tesla Motors Netherlands zegt alle klachten kosteloos te hebben opgelost, ook waar deze niet aan de auto, maar aan het rijgedrag van de berijders waren te wijten.

Voor zover de gebreken buiten de garantie vallen (4 jaar of 80.000 km) beroepen de klagers zich op het conformiteitsbeginsel, maar ook dat wees de rechter af. Alleen particuliere kopers genieten die bescherming en deze auto's zijn via een leaseconstructie aan ING verkocht, waardoor de klagers volgens de letter der wet geen consument zijn.

De rechter veroordeelde de klagers tot het terugbetalen van de eerder toegekende schadevergoeding en de proceskosten. Voorzitter Wouter van Waning van Stichting Tesla Claim is een van de berijders in deze uitspraak. Hij noemt het tegenover AutoWeek een 'mooie les': "Het was mooi geweest als de rechter ons op een aantal punten gelijk had gegeven. Kijk, dat de auto's aan de RDW-normen voldoen en dat Tesla de gebreken heeft hersteld, hebben wij nooit ter discussie gesteld. Maar Tesla heeft zijn auto's voorgespiegeld als supersnel en zorgeloos. Daar stond extreem veel geld tegenover. Dat was het waard geweest als de auto's aan de verwachting hadden voldaan, maar dat doen ze niet met al die gebreken, beschadigingen bij aflevering en wachttijden van drie maanden."

Je zou veronderstellen dat deze uitspraak het einde betekent voor de Stichting Tesla Claim, die volgens Van Waning driehonderd aanmeldingen heeft. Maar niets is minder waar, verzekert hij: "We staan aan het begin. Twee mensen tegen Tesla, dat is Klein Duimpje tegen de grote reus. Als wij in het gelijk waren gesteld, had dat enorme consequenties gehad voor talloze berijders en Tesla zelf. Wellicht heeft de rechter daar rekening mee gehouden. We zijn ons aan het beraden over de mogelijkheden. Een hoger beroep lijkt ons het meest logisch. maar dan moeten we het wel beter onderbouwen."

Een woordvoerder van Tesla laat ons desgevraagd weten hier verder niets aan toe te willen voegen: "De uitspraak is duidelijk."