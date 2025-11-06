Sterkste Volkswagen Golf GTI ooit heeft Nederlandse prijs

De Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50 is nogal een feestnummer. Hij viert 50 jaar Golf GTI namelijk met de snelste rondetijd ooit van een productie-Volkswagen op de Nürburging-Nordschleife én het is de sterkste productie-Golf ooit. De 2.0 TSI levert in deze GTI namelijk geen 265 pk of 300 pk, maar 325 pk vermogen. Het maximum koppel ligt met 420 Nm ook een stapje hoger. Hij staat ook net even wat lager op zijn (stijvere) pootjes en er is optioneel een titanium uitlaatsysteem van Akrapovic van de partij. 0 naar 100 km/h gaat in 5,6 seconden, de topsnelheid ligt - mits de begrenzer wordt verwijderd - op 267 km/h.

Je kunt je voorstellen dat de normaal al niet bepaald goedkope Golf GTI naast deze speciale editie ineens een stukje aantrekkelijker voor je portemonnee oogt. Zoals verwacht zit de Edition 50 niet alleen qua prestaties dicht op de Golf R: hij kost minstens €81.990. Ter vergelijking: de reguliere Golf GTI is er vanaf €64.990, de Golf R begint bij €85.990. De Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50 staat in april bij de Nederlandse dealer en wordt leverbaar in de kleuren Pure White, Moonstone Grey, Grenadilla Black metallic en de speciaal voor deze versie bestemde kleuren Dark Moss Green metallic en Tornado Red.