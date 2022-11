Stelling: 'Wegenbelasting dieselauto's moet omlaag'

In de staart van de zomer was diesel voor het eerst in de geschiedenis duurder dan benzine. Inmiddels is de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter diesel weer gezakt tot onder de literprijs van benzine, maar je moet wel héél veel rijden om met met een dieselauto nu goedkoper uit te zijn. Zoveel zelfs, dat het rijden van een dieselauto puur financieel gezien nog moeilijk te rechtvaardigen is. Hoog tijd voor de volgende stelling: 'De wegenbelasting voor dieselauto's moet omlaag'.

Traditioneel gezien zijn auto's met een dieselmotor ideaal voor wie relatief veel op de weg zit. Een liter diesel was nagenoeg altijd enkele dubbeltjes goedkoper dan een liter benzine. Ondanks dat de motorrijtuigenbelasting voor dieselauto's aanzienlijk hoger is dan die voor auto's met bijvoorbeeld een benzinemotor, kon je met een dieselauto bij een hoog genoeg jaarkilometrage behoorlijk besparen. Aan het eind van de zomer was een liter diesel voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis duurder dan een liter benzine (E10). Inmiddels ligt de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter diesel met €2,067 weer iets onder die van een liter benzine (€2,084), maar het verschil is zo klein dat een dieselauto puur wat kosten per kilometer nauwelijks meer te rechtvaardigen is. Let wel: de accijns op diesel is ook sinds de tijdelijke accijnsverlaging die op 1 april van dit jaar werd doorgevoerd en tot medio 2023 van toepassing is lager dan die op benzine.

Natuurlijk zijn er diverse argumenten om alsnog voor een auto met een dieselmotor te gaan. Ze zijn op de tweedehandsmarkt - zeker nu - veelal goedkoper dan vergelijkbare auto's met een benzinemotor en dus valt er bij aanschaf al een flinke edoch tijdelijke korting te pakken. Daarnaast zijn er genoeg mensen die het karakter van een dieselmotor simpelweg verkiezen boven dat van een benzineauto of auto met een elektrische aandrijflijn. Ook is een dieselauto doorgaans zuiniger dan een vergelijkbare benzineauto. Een verlaging van de motorrijtuigenbelasting voor auto's met een dieselmotor ter compensatie van de hoge dieselprijs zou het bestaansrecht van dieselauto's in Nederland weer kunnen vergroten.

Anderzijds is er veel kritiek op dieselauto's. Met name sinds Volkswagens Dieselgate en vergelijkbare dieselschandalen bij andere fabrikanten staat de dieselmotor in een kwaad daglicht. Diverse steden die een milieuzone hanteren zijn strenger in het weren van oudere dieselauto's dan oudere auto's met een benzinemotor. Er zijn genoeg mensen die van mening zijn dat de tijd van diesel is geweest en dat de stijgende dieselprijzen een mooie aanleiding zijn om de dieselauto uit het straatbeeld te laten verdwijnen.

Je merkt het al, we zijn heel benieuwd naar jouw mening! Tijd voor een stemronde waarbij we de volgende stelling poneren:

'Wegenbelasting dieselauto's moet omlaag'

Ben je het daarmee eens? Waarom wel, of waarom juist niet? Voor de duidelijkheid: de stelling reflecteert niet per sé de mening van de AutoWeek-redactie.

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt.