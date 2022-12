Stelling: 'Nieuwe auto heeft teveel nutteloze extraatjes'

Niet eens zo lang geleden was je helemaal het heertje of dametje met een middenklasser met vier elektrisch bedienbare ruiten en airco. Met een beetje mazzel had je zelfs een cruise control, een uitgebreide cd-wisselaar en elektrisch verstelbare buitenspiegels. Tegenwoordig gaan autofabrikanten helemaal los, maar niet zonder reden.

Om aan de hoge veiligheidseisen van bijvoorbeeld de Euro NCAP met vlag en wimpel te kunnen doorstaan, persen autofabrikanten nieuwe modellen vaak al tot de nok vol met passieve en actieve veiligheidssystemen. Een auto met 5 NCAP-sterren op z’n rapport verkoopt natuurlijk erg lekker, maar een 3- of 4 sterren score betekent zéker niet dat je in een onveilige auto zit. Sterker nog, je kunt er vergif op innemen dat je een auto die nu vier sterren scoort ‘veiliger’ is dan een model dat een X-aantal jaar geleden met vijf sterren huiswaarts keren nadat hij door de NCAP aan gruzelementen was gereden.

Lang niet alle extraatjes die tegenwoordig steeds vaker in auto’s zitten hebben te maken met veiligheidheid. Zo lijken autofabrikanten van mening dat de verwachtingen van consumenten op het gebied van verwennerij steeds hoger liggen. Blijkbaar willen we allemaal een inductielader, draadloze Apple CarPlay- en Android Auto-verbindingen, sfeerverlichting en zelfs touch screens die juist alleen maar in plaats van minder aandacht vragen dan druktoetsen.

Hoge standaarduitrusting de standaard?

We nemen in vogelvlucht de standaarduitrusting van Kia Niro en de Peugeot 208 met je door, achtereenvolgens de best verkochte auto van vorig jaar en die van dit jaar (tot nu toe) door. De Peugeot 208 met 75 pk sterke 1.2 PureTech benzinemotor heeft in basisuitvoering Active een met leer bekleed stuurwiel, elektrische ramen rondom, elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels, een achterspoiler, airco, centrale deurvergrendeling, cruise control met snelheidsbegrenser en een DAB+-radio met 7-inch touchscreen.

Dan de Kia Niro. Als 'instapversie' ComfortLine is de Kia Niro al behoorlijk riant uitgevoerd. Acht airbags, een noodremassistent met voetganger- en fietserdetectie die ook bij tegemoetkomend verkeer op kruispunten ingrijpt, een actieve rijbaanassistent, automatisch grootlicht, een semi-autonoom rijsysteem voor in de file, over twee zones gescheiden klimaatregeling, een achteruitrijcamera, 4 USB-aansluitingen, Bluetooth, parkeersensoren achter, automatische verlichting, 16-inch lichtmetaal, elektrisch bedienbare ramen rondom, een lederen pookknop, een vermoeidheidsassisstent en ga zo maar door. Jawel, dit is een instapper in de compacte middenklasse. Slechts één uitvoering hoger krijg je een volledig digitaal instrumentarium, een 10,25-inch groot infotainmentscherm, uitgebreide sfeerverlichting en zelfs een systeem waarmee je semi-autonoom op de snelweg kunt rijden.

Mooie verwennerij en gemak dient de mens, maar zit jij wel op al dat moois te wachten? Heb je niet liever wat minder systemen en een lagere vanafprijs? Natuurlijk kun je het zo gek maken als je wilt en gemak dient de mens, maar zijn autofabrikanten niet een beetje doorgeschoten? We zijn benieuwd naar jouw mening! Tijd voor een stemronde, waarbij we de volgende stelling poneren:

'Nieuwe auto heeft teveel nutteloze extraatjes'

Kun je je daarin vinden? Waarom wel, of waarom juist niet? Voor de duidelijkheid: de stelling reflecteert niet per se de mening van de AutoWeek-redactie.

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet te veel uit de tent te laten lokken.