Op dinsdag 10 januari ontkurkte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een enorme subsidiefles. Er is dit jaar maar liefst €99,4 miljoen subsidiebudget beschikbaar, 9 procent meer dan waarmee de subsidiepot vorig jaar werd afgevuld. Voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto's is dit jaar €67 miljoen beschikbaar. Dat is minder dan de €71 miljoen die in 2022 beschikbaar was. Maar: omdat je op de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde van maximaal €45.000 dit jaar €2.950 in plaats van €3.350 krijgt, is er toch voor meer nieuwe EV's budget beschikbaar. Voor 22.711 stuks om precies te zijn, 1.518 meer dan in 2022.

Nieuwe elektrische auto

Die financiële tegemoetkoming is natuurlijk mooi meegenomen, maar maakt de elektrische auto lang niet voor iedereen opeens bereikbaar. Volgens het CBS had een gemiddeld Nederlands huishouden in 2021 een spaar- en banktegoed van €46.300. Gemiddeld, maar Jan Modaal had in datzelfde jaar volgens hetzelfde CBS €18.200 aan liquide middelen in bezit. Kijken we naar de goedkoopste nieuwe elektrische auto van Nederland, dan komen we uit bij de Dacia Spring. Met SEPP-subsidie krijg je die vanaf €18.800 mee naar huis. Volgens het CBS kan een huishouden met het meest voorkomende spaarsaldo die dus niet in één keer aftikken. Al zou dat wél kunnen dan is het ook bepaald niet verstandig al je centen in een auto te steken, al is de pijn wellicht iets te verzachten door je huidige auto te verkopen. En dan hebben we het nog over de goedkoopste nieuwe EV van Nederland en het is zéker de vraag of een Dacia Spring of andere 'goedkope' EV's als de Renault Twingo Electric en Fiat 500E aan de behoeften van bijvoorbeeld een modaal verdienend jong gezin met kinderen voldoen.

Voor elektrische auto's van een voor een gezin bruikbaarder formaat komen we al snel bij auto's als de Citroën ë-C4 (€40.140), Kia Niro EV (€44.795) en MG 4 en 5 Electric (€30.785 en €34.585). Een kleine €3.000 subsidie is dan natuurlijk leuk en betekent zo'n tien procent korting in het geval van de MG 4 Electric, maar maakt het niet direct voor Jan met de Pet betaalbare auto's. Kopen op krediet? Dat kan, maar ook dát kost geld.

Tweedehands

Natuurlijk kun je uitwijken naar de tweedehandsmarkt. Zeker dit jaar. Voor de aanschaf van een gebruikte elektrische auto met een oorspronkelijke cataloguswaarde van tot €45.000 is in 2023 zelfs meer budget beschikbaar dan vorig jaar. In totaal gaat het om €32,4 miljoen. 60 procent (!) meer dan de €20,4 miljoen die in 2022 beschikbaar was. Net als in 2022 kun je aanspraak maken op €2.000 aanschafsubsidie. Het aanbod gebruikte elektrische auto's is nog altijd niet indrukwekkend groot, onder meer doordat de verkoop van nieuwe auto's werd geremd door lange levertijden, met als gevolg dat nóg meer mensen hun automobiele heil op de tweedehandsmarkt zochten. Dat drijft de prijzen almaar op. Voor rond de €10.000 kun je in een gebruikte Nissan Leaf van tien jaar oud met een 24 kWh accu en oorspronkelijk bereik van 199 kilometer stappen. Ook dan is maar de vraag of dit bij je gezinssituatie past. €2.000 korting op 10 mille is natuurlijk aantrekkelijk, maar voor jongere, ruimere EV's met een groter bereik ben je al snel €25.000 of meer kwijt.

Met de subsidieregeling hoopt men natuurlijk ook een tweedehandsmarkt te creëren. Dan kun je je natuurlijk afvragen of er lang genoeg subsidie is gegeven. In 2024 wordt de subsidieregeling namelijk verder afgebouwd en verdwijnt erna compleet. Heeft Jan Modaal er dan écht van kunnen profiteren? Of moet Jan Modaal zich erbij neerleggen dat een EV voor hem of haar voorlopig nog niet is weggelegd?

Je hoort het al: wij zijn benieuwd naar jouw mening. Bereiken we met de huidige subsidieregeling wel het beoogde effect voor de gemiddelde Nederlander? Voor de duidelijkheid: de stelling reflecteert niet per se de mening van de AutoWeek-redactie. De stelling:

Jan Modaal heeft niets aan de huidige subsidieregeling voor elektrische auto's'

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief maar vooral respectvol voor elkaar en probeer je niet te veel uit de tent te laten lokken.