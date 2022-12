De Nederlander is moe van de polarisatie in de samenleving en gaat discussies over maatschappelijke onderwerpen daardoor vaker uit de weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De maatschappelijk meest relevante discussie in autoland is natuurlijk die over elektrisch rijden, zo blijkt onder meer uit de reacties onder de artikelen op deze site. Toch kunnen we ons voorstellen dat een stille meerderheid de discussie al behoorlijk zat is en zich er - om uiteenlopende redenen - liever niet meer in mengt. Vandaar de stelling: 'Ik mijd de elektrisch rijden-discussie'.

Je komt er niet ver genoeg mee, ze zijn helemaal niet zo duurzaam, ze laten me koud, ze worden ons door de strot geduwd, ze zijn te duur: mensen die niets met elektrisch rijden op hebben, hebben genoeg argumenten om dat te onderstrepen. Tegelijkertijd kan het pro-EV-kamp er ook wat van. Dat gooit het vaak op onder meer het comfort, de efficiëntie, het gebrek aan uitstoot en het niet hoeven tanken. Het onderwerp kent vele aspecten: conservatisme versus progressiviteit, groen versus grijs, emotie versus ratio - en dan hebben we het nog niets eens over de portemonnee. Discussies gegarandeerd, zo blijkt op deze site.

Toch heeft lang niet iedereen zin om over een dergelijk onderwerp te redetwisten. 'De Nederlander' maakt zich zorgen over de toegenomen polarisatie in de samenleving en gaat maatschappelijke discussies steeds vaker uit de weg, blijkt uit actueel onderzoek. Lang niet iedereen die op AutoWeek.nl komt, neemt deel aan de vele discussies over elektrisch rijden in de reacties.

Op internet, of juist met je naasten?

Dan hebben we het alleen nog maar over de reacties op deze site, een (anonieme) online omgeving. Met kerst net achter de rug en de jaarwisseling voor de boeg, zijn we bij een tijd van het jaar aanbeland waarin er ook volop ruimte is voor de mensen in je eigen omgeving. Daarmee, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek, mogen we over het algemeen nog wel graag over maatschappelijke onderwerpen praten. Als bezoeker van deze website heb je hoogstwaarschijnlijk iets met auto's, dus misschien vormden die wel hét onderwerp van gesprek met je buren, vrienden, ouders of overige familie. De meeste huishoudens hebben immers een auto voor de deur staan en willen mogelijk elektrisch rijden, dus in principe kun je het er met velen over hebben.

Maar misschien heb je er al schoon genoeg van. Zoals gezegd is het een onderwerp dat op diverse fronten de meningen kan verdelen, maar daardoor is het ook voer voor vergaande discussies die zomaar tot interessante inzichten kunnen leiden. Beantwoord je de stelling met 'oneens', dan zijn we benieuwd naar mooie voorbeelden van zulke inzichten. Beantwoord je de stelling met 'eens', laat dan even weten waarom je het er liever niet meer over hebt. Waarom lijkt de discussie zinloos, of op welk punt lijkt die telkens weer dood te lopen? Daarbij: vind je het een interessante discussie, maar voer je hem liever niet op deze site? Of is dit volgens jou juiste de plek bij uitstek om argumenten uit te wisselen?

De redenen ter onderbouwing van de volgende stelling zien we graag terug in de reacties:

'Ik mijd de elektrisch rijden-discussie'

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet te veel uit de tent te laten lokken.