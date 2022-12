Zowel nieuwe als gebruikte auto's worden alsmaar duurder, maar een auto voor de deur is natuurlijk wel zo lekker. Dat kan een nieuwe elektrische zijn, of toch gewoon een auto met vebrandingsmotor. En wie zegt dat nieuw altijd beter is? Misschien stap jij volgend jaar wel in een jong gebruikte middenklasser, of toch in die youngtimer die je al jaren op het oog hebt. Hoog tijd dus voor de volgende stelling: 'Ik ga in 2023 een andere auto kopen'.

De prijzen van gebruikte auto's rijzen de pan uit. Zo kost een tweedehands auto op AutoScout24.nl bijvoorbeeld gemiddeld ruim €24.000. Dat betekent natuurlijk niet dat er voor minder geld niets geschikts te vinden is. Over het algemeen zijn nieuwe auto's natuurlijk nog duurder dan occasions, maar ook hier geldt dat je het zo gek kunt maken als je zelf wilt.

Er zijn diverse argumenten te verzinnen om wel of niet voor de aanschaf van een nieuwe auto te gaan. Een nieuwe auto biedt tegenwoordig veelal gemakken als Apple CarPlay- en Android Auto-connectiviteit, al dan niet adaptieve cruisecontrol en tal van passieve en actieve veiligheidssystemen waar je tien jaar geleden nog nooit van had gehoord. Daarnaast geeft een nieuwe auto je mogelijk het gevoel van zekerheid. De kans dat er iets de geest geeft is voor je gevoel kleiner dan bij een gebruikte auto. Mocht er toch iets stuk gaan, dan kun je je natuurlijk beroepen op de garantie. Op het moment dat je met je nieuwe aanwinst het terrein van de dealer verlaat, ben je echter al gebeten door het monster der afschrijving.

Gelukkig is daar de tweedehandsmarkt! Voor veelal veel minder geld dan je voor een nieuwe auto kwijt bent stap je in een jong gebruikte auto die veelal nog behoorlijk fris is, en waarmee de kans op technische gebreken niet zo groot is. Ben je juist verknocht aan een bepaald model dat al jaren niet meer wordt verkocht? Ook dan biedt de occasionmarkt uitkomst. Voor elk budget is wel iets te vinden. Van fraaie youngtimers tot klassiekers en van slimme en voordelige stadsauto's van enkele tot tientallen jaren oud tot supercars of vergeten huis-tuin-en-keukenmodellen.

We zijn benieuwd of jij van plan bent in 2023 een andere auto aan te schaffen. Ga je dan voor nieuw of gebruikt? En wat gaat het worden? Een lekkere zakensedan op leeftijd, een nieuwe EV of iets totaal anders? Tijd voor een stemronde, waarbij we de volgende stelling poneren:

'Ik ga in 2023 een andere auto kopen

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet te veel uit de tent te laten lokken