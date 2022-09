Ondernemers voor wie het noodzakelijk is om dagelijks met een bestelbus het hele land te doorkruisen, krabden zich ongetwijfeld even achter de oren bij het horen van de plannen voor de automobilist die in de Prinsjesdagstukken stonden. Met ingang van 2025 is het namelijk gedaan met de bpm-vrijstelling voor nieuwe niet-elektrische bedrijfswagens. Hoog tijd dus om de volgende stelling te poneren: 'Het is goed dat de mrb-vrijstelling op niet-elektrische bestelauto's wordt afgeschaft'.

Wie nu zakelijk een bestelwagen aanschaft, hoeft daar geen aanschafbelasting (bpm) over te betalen. Dat geldt zowel voor elektrische bedrijfswagens als voor bestelauto's met een benzine- of dieselmotor. Die bpm-vrijstelling voor bestelwagens met een verbrandingsmotor gaat er met ingang van 2025 af, met als gevolg dat bestelauto's gemiddeld zo'n €11.000 duurder worden. Met het afschaffen van de bpm-vrijstelling voor niet-elektrische bedrijfswagens hoopt het kabinet de verkoop van nieuwe elektrische bestellers aan te jagen in de hoop de emissie van schadelijke stoffen terug te dringen. We kunnen het ons heel goed voorstellen dat dit voornemen niet bij iedereen de handen op elkaar krijgt.

Brancheorganisatie RAI Vereniging klom kort na de bekendmaking van de plannen in de pen en gaf aan van mening te zijn dat het kabinet er een eenzijdige focus op elektrificatie van mobiliteit op nahoudt. Volgens RAI Vereniging zijn elektrische bestelwagens voor veel ondernemers nog geen geschikt alternatief, iets dat ook ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven. Uit een enquête onder zo'n 1.000 ondernemers bleek zelfs dat 48 procent van de ondervraagden aangeeft voorlopig gewoon door te rijden in zijn 'oude' besteller en dat 27 procent straks in het buitenland op jacht gaat naar een gebruikte bestelauto met dieselmotor. Slechts 9 procent zegt te overwegen om in een elektrische bedrijfswagen te investeren. 57 procent geeft aan dat een elektrische bedrijfswagen niet in de bedrijfsvoering past.

Tijd voor een stemronde, waarbij we de volgende stelling poneren:

'Het is goed dat de mrb-vrijstelling op niet-elektrische bestelauto's wordt afgeschaft'.

Kun je je daarin vinden? Waarom wel, of waarom juist niet? Wordt het de ondernemer weer onnodig moeilijk gemaakt of ben je van mening dat we ons terecht moeten aanpassen aan plannen waarmee het kabinet het milieu denkt te kunnen ontzien?

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt.