De Nederlandse automobilist rijdt natuurlijk maar wat graag in iets waarvoor de overheid een zekere vorm van korting of een andere fiscale prikkel heeft bedacht. Van lagere bijtelling tot korting of zelfs volledige vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (mrb) of aanschafbelasting (bpm). Stapje voor stapje wordt het bijtellingspercentage voor elektrische auto's verhoogd en parallel daaraan wordt de maximale catalogusprijs die een EV mag hebben om aanspraak te maken op het gunstige bijtellingspercentage stapsgewijs omlaag gebracht. Zo kwam je in 2021 met een elektrische auto tot €40.000 nog in aanmerking voor 12 procent, maar tel je dit jaar 16 procent bij over de eerste €35.000 van de nieuwprijs.

Het bijtellingsvoordeel voor elektrische personenauto's wordt dus afgebouwd. Vanaf 2026 is het bijtellingstarief van elektrische auto's met 22 procent gelijk aan dat van auto's met een verbrandingsmotor. Ook ander fiscaal voordeel dat voor elektrische auto's geldt, heeft niet het eeuwige leven. Zo betaal je bij de aankoop van een elektrische personenauto tot in elk geval 2024 geen bpm. Daarnaast zijn elektrische auto's tot en met 2024 vrijgesteld van mrb (wegenbelasting). 2025 wordt een overgangsjaar, waarin je 75 procent korting op de wegenbelasting krijgt, maar vanaf 2026 moeten ook EV-eigenaren het volle tarief betalen.

Naast bijtellingsvoordeel en vrijstelling van mrb en bpm is er nóg een fiscale stimulans die het kabinet in het leven heeft geroepen om de Nederlandse automobilist aan de EV te krijgen. Zo is er ook in 2023 gewoon weer een subsidiepot gevuld met miljoenen euro's om de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto aan te jagen. De SEPP-subsidiepot is dit jaar gevuld met een groter bedrag, al is een groter deel daarvan dan vorig jaar bestemd om de aanschaf van een gebruikte EV te stimuleren. Daarover lees je hier meer. Ook na 2023 blijft de subsidiemaatregel bestaan, maar nog slechts voor één jaar. Vanaf 2024 bedraagt de aanschafsubsidie op een nieuwe EV €2.550. Aanvankelijk zou in 2023 nog €3.350 en in 2024 €2.950 aan aankoopsubsidie op een nieuwe elektrische auto worden gegeven. Eind 2024 is het gedaan met de stimuleringsregeling, terwijl voor 2025 oorspronkelijk nog een subsidiebedrag van €2.550 stond gepland. De aankoopsubsidie voor gebruikte elektrische auto's blijft tot en met 2024 op €2.000 staan. Deze stimuleringsregeling stopt met ingang van 2025 eveneens.

Enerzijds wil de overheid de Nederlandse automobilist aan de EV krijgen, anderzijds worden de fiscale prikkels om dat te bewerkstelligen binnen nu en enkele jaren volledig afgebouwd. Tijd voor een stemronde waarbij we de volgende stelling poneren:

'Er moet langer fiscaal voordeel voor elektrische auto's zijn'

Kun je je daarin vinden? Waarom wel, of waarom juist niet?

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Enneh, zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet te veel uit de tent te laten lokken.