Stelling: 'Bijrijder van drankrijder draagt ook schuld'

Steeds meer mensen in Nederland rijden auto terwijl ze onder invloed zijn. Vaker dan eens gebeurt dat terwijl eventuele bijrijders op de hoogte zijn van de staat van de bestuurder, die ermee instemmen dat iemand rijdt met middelen achter de kiezen. Houd je die mensen daarvoor aansprakelijk, dan zou er bij een staandehouding sprake zijn van een meervoudige - en dus omvangrijkere - straf dan nu het geval is. Maar zou dat volgens jullie een goede ontwikkeling zijn? Tijd voor een stelling.

Automobilisten die rijden onder invloed van drank of andere middelen vormen een groeiend probleem. 2,6 procent van de bestuurders rijdt in het weekend onder invloed van alcohol en dat is een bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017. Tegelijkertijd stijgt het aantal dodelijke verkeersongelukken en achten vier op de vijf bestuurders de kans om gepakt te worden voor drankrijden nihil. Dat er iets moet veranderen, is dus wel duidelijk.

Meer campagnes, meer controles, hogere straffen: het zijn alle drie manieren die genoemd worden om het aantal drankrijders weer te doen dalen. Een manier om hogere straffen te bewerkstelligen, zou het medeplichtig stellen van (meerderjarige) bijrijders van drankrijders zijn. Wordt iemand dan gepakt en is de bijrijder zich bewust van het feit dat de bestuurder onder invloed is, dan worden er niet een maar meerdere boetes uitgedeeld.

Omdat iedereen weet dat rijden onder invloed verboden en gevaarlijk is, zou dat zeker niet geheel onredelijk zijn. Toch: nu is het zo dat de bestuurder van een auto verantwoordelijk is voor hoe en onder welke omstandigheden er gereden wordt, dus de maatregel (de bijrijder medeverantwoordelijk houden) zou wel een vrij fundamentele verschuiving van het perspectief daarop vergen. Daarbij is het veel werk om hard te maken dat een bijrijder wist dat de bestuurder gedronken had.

Aanleiding

De suggestie komt echter niet zomaar uit de lucht vallen. Een soortgelijk vergrijp in de categorie 'iemand laten rijden terwijl je weet dat diegene dat niet mag' vond in 2021 met tragische afloop plaats in Groningen. Een moeder liet haar toen achttienjarige zoon die bezig was met het halen van zijn rijbewijs een stukje rijden, waarbij de jonge man een kind van vier jaar oud aanreed. Het kind overleefde de aanrijding niet, de bestuurder werd vervolgd. Nu werd afgelopen week bekend dat het Openbaar Ministerie ook de moeder die haar zoon liet rijden gaat vervolgen.

Freelance journalist Chris Klomp suggereerde daarop via Twitter dat eenzelfde manier van handelen toepasbaar zou kunnen zijn voor bijrijders van drankrijders. Ondanks dat dat juridisch gezien nu nog lastig zou zijn, is het een mogelijk interessant wapen tegen de steeds grotere hoeveelheid mensen die onder invloed rijdt of zich door een beschonken persoon laat rijden. Bij iemand die gedronken heeft in de auto stappen zou meer risico's (het krijgen van meerdere boetes of andersoortige straffen) met zich mee gaan dragen, waardoor het minder aantrekkelijk wordt. Moet er daarom een wetswijziging komen om het straffen van bijrijders mogelijk te maken?

De redenen ter onderbouwing van de volgende stelling zien we graag terug in de reacties:

'Bijrijder van drankrijder draagt ook schuld'

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet te veel uit de tent te laten lokken.