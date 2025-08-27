Stellantis was van plan om al in 2024 met niveau 3 zelfrijdende auto's te komen, maar zo'n vaart heeft het niet gelopen. Nu zouden de plannen zelfs geheel in de ijskast zijn gezet.

Alweer bijna drie jaar geleden maakte Stellantis heel duidelijk dat het toekomst zag in autonoom rijdende auto's. Om daar handen en voeten aan te geven, kocht het toen aiMotive, een bedrijf dat software voor autonoom rijden zou gaan ontwikkelen voor Stellantis. Dat moet benut worden door AutoDrive, zoals Stellantis zijn programma voor autonoom rijden noemt. In 2024 zouden de eerste auto's al met niveau 3 autonoom rijden aan de slag moeten gaan. Dat is er niet van gekomen. Integendeel; volgens Reuters heeft Stellantis de boel op pauze gezet.

Het medium begrijpt van ingewijden dat Stellantis zorgen heeft over de ontwikkelingskosten, maar ook over de mogelijke populariteit ervan. Er zou mogelijk te weinig vraag naar zijn om het rendabel te maken. Uit een verklaring van Stellantis blijkt echter wel dat de technologie nog paraat staat voor als Stellantis er wel brood in ziet, maar voorlopig lijkt dat dus nog niet aan de orde. Met AutoDrive niveau 3 zou je tot een snelheid van 60 km/h het stuur los kunnen laten en zelfs je ogen van de weg halen.