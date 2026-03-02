Leapmotor is in Europa formeel een Stellantis-merk, maar alleen omdat de auto’s van Leapmotor hier via Stellantis worden verkocht. Technisch hebben Leapmotors tot op heden niets te maken met Stellantis-producten, maar dat kan veranderen.

Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Peugeot, Opel en Citroën, heeft een aandeel van 20 procent in Leapmotor en heeft met dat Chinese merk bovendien een joint venture opgericht. Onder die samenwerking, Leapmotor International, brengt het de auto’s van Leapmotor in Europese landen als Nederland op de markt. Je kunt Leapmotor dus bij je lokale Stellantis-dealer aantreffen, maar zal daar ook direct zien dat een Leapmotor technisch en optisch helemaal niets met (andere) Stellantis-producten van doen heeft. De deal tussen de twee betreft tot nu toe immers alleen aandelen en verkoopkanalen, geen auto-onderdelen.

Volgens Bloomberg overweegt Stellantis inmiddels wel degelijk om de deal met Leapmotor uit te breiden naar meer tastbare zaken. Het bedrijf zou overwegen om LEapmotor-techniek te gaan gebruiken voor z’n Europese massamerken, zoals de genoemde merken en Fiat. Volgens niet bij naam genoemde bronnen zou onder meer de accu- en aandrijftechniek van Leapmotor voor die merken kunnen worden ingezet.

Nu moeten we echter scherp blijven, want het delen van aandrijftechniek betekent meestal dat de hele auto in feite een Leapmotor wordt met een ander koetsje. Iets vergelijkbaars zagen we eerder bij Ford, dat volgens de officiële lezing Volkswagen-platforms gebruikt voor z’n Capri en Explorer, maar in de praktijk ook een heleboel zichtbare onderdelen deelt. De kans lijkt dan ook groot dat een Stellantis-product op Leapmotor-basis een auto zoals de Mazda 6e op zal leveren: herkenbaar design rondom een verder volledig Chinese basis.

Zo’n verdergaande samenwerking tussen Leapmotor en Stellantis zou wel passen bij de wind die momenteel waait bij Stellantis. Nu die internationale autobouwer in zwaar weer verkeert, wordt er immers alles aan gedaan om de boel financieel weer gezond te krijgen. De nieuwe topman Antonio Filosa schuwt daarbij rigoureuze maatregelen niet en schrapte eerder al voor miljarden te kansarme EV-projecten.