Er is al meermaals vanuit diverse hoeken van de Europese auto-industrie gewaarschuwd voor negatieve gevolgen van de emissie-eisen die de EU in wil stellen. Met effect, want in 2023 werden de plannen voor de Euro 7-eisen aangepast en eerder dit jaar werd bekend dat autofabrikanten langer de tijd krijgen om de CO2-doelstellingen te halen. Stellantis vreest dat het niet genoeg is. Bij monde van CFO Jean-Philippe Imparato klinkt een verse waarschuwing vanuit het megaconcern.

Imparato vindt dat de aankomende doelen nog altijd 'onhaalbaar' zijn en vreest binnen enkele jaren een boete van €2,5 miljard voor Stellantis. Dat tekent Automotive News op. Er zijn volgens hem twee opties. Stellantis moet 'als een gek losgaan met EV's', of er moet productie van brandstofauto's worden geschrapt. Dat laatste gaat volgens hem Europese fabrieken de kop kosten. Imparato geeft niet aan welke van die twee kanten hij verwacht dat het opgaat, maar de waarschuwing is helder. Hij hoopt op veranderingen in de aankomende reglementen, omdat er anders dergelijke 'moeilijke beslissingen' wachten.