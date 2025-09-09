Stellantis-voorzitter gaat akkoord met taakstraf

Stellantis-voorzitter John Elkann houdt zich met allerlei zaken bezig, waaronder uiteraard de auto-industrie. Hij krijgt er een jaar lang nog een taak bij: een taakstraf.

John Elkann is weliswaar niet altijd het meest op de voorgrond aanwezig bij Stellantis, maar achter de schermen is het één van de machtigste mannen in de Europese auto-industrie. De Agnelli-erfgenaam is ook één van de rijksten uit de industrie, voor een groot deel dankzij de erfenis van de generaties voor hem. Eén van de erfenissen kreeg een bittere bijsmaak; Elkann werd verdacht van belastingfraude rond het geld dat hij van zijn grootmoeder heeft geërfd.

Om de angel uit de situatie te halen, gaat Elkann nu akkoord met een taakstraf en daarmee vervalt het verdere strafrechterlijke onderzoek tegen hem. Ook betaalt Elkann een riante boete. Volgens Reuters gaat het om €183 miljoen, die hij samen met zijn broer en zus Lapo en Ginevra betaalt. Elkann duikt binnenkort mogelijk op bij een verzorgingstehuis of een verslaafdenopvang in Italië om zijn taakstraf te beginnen.

Foto: John Elkann (vierde van links) naast een Opel Astra.